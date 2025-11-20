Dieta para bajar de peso: cómo hacer Buñuelos de acelga sin fritura ni harina y con 7 ingredientes

Los buñuelos de acelga son una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos, especialmente por las abuelas. Con las nuevas corrientes fitness, las reversiones de comidas clásicas han ganado un papel importante en la dieta. Te mostramos una opción sin harina ni fritura.
Más saludables, nutritivos y crocantes, estos buñuelos de acelga sin harina ni fritura son ideales para incorporar en la dieta y bajar de peso sin hacer mayores esfuerzos. Además, tienen un sabor increíble y aportan beneficios nutricionales al organismo.
Recetas: buñuelos de acelga sin harina ni fritura
Ingredientes:
- 2 atados de acelga sin tallos
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria mediana
- 1 diente de ajo
- 2 huevos
- 1 cda. de fécula de maíz (maicena)
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso rallado (opcional)
Cómo preparar la receta de buñuelos de acelga sin harina ni fritura
- Primero, hierve la acelga y deja reposar para eliminar todo el excedente de agua. Luego, pícala y conserva en un recipiente en la heladera o a temperatura ambiente.
- A continuación, en una sartén, sofríe la cebolla y la zanahoria picadas. Agrega el ajo picado y saltea los vegetales.
- Incorpora la acelga y mézclala con el resto de los ingredientes. Salpimienta y, si quieres, usa nuez moscada.
- Incorpora los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Suma la fécula de maíz y el queso rallado y mezcla bien.
- Lleva la mezcla a la heladera por 15 minutos, retira del frío y comienza a armar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalienta el horno y la asadera a fuego medio y coloca spray antiadherente.
- Para terminar, cocina los buñuelos de acelga a fuego fuerte durante 15 minutos de cada lado o hasta que tengan una capa crocante.
Salsa saludable para acompañar los buñuelos
Ingredientes:
- Queso crema
- Cebolla de verdeo
- Pimienta
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Lava y pica la cebolla de verdeo.
- En un cazo, coloca el queso crema, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Agrega la cebolla de verdeo y mezcla bien hasta integrar.