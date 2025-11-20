Cómo preparar Masa sablé: la receta para tartas dulces o galletas caseras con 6 ingredientes

La masa sablé es una de las recetas más versátiles y sencillas para elaborar tartas dulces o galletas caseras, a las que se le puede sumar jengibre, canela o frutos secos. Parecida a la masa quebrada, se diferencia de esta en que lleva más manteca y azúcar, lo que le da una textura suave y un sabor dulzón.
Si quieres lograr una masa sablé para tartas, el azúcar glass le dará una textura más suave. En cambio, si la usas para galletas, el azúcar normal le aportará mayor crujiente. El único secreto de la receta es que la preparación esté bien fría antes de hornear.
Recetas: masa sablé casera y tradicional
Ingredientes:
- 90 g de azúcar glass
- 150 g de harina de trigo
- 2 g sal
- 6 g de polvo para hornear
- 2 yemas de huevo
- 110 g de manteca fría
Cómo preparar la receta de masa sablé, paso a paso
- Primero, coloca todos los ingredientes en una procesadora y amasa por 10 segundos, hasta que se unan bien. Forma una bola con la masa, envuelve en papel film y deja enfriar en la heladera por 30 minutos.
- Si lo haces de forma manual, frota la manteca en cubos y fría con la harina hasta formar un arenado. Realiza un hueco en el medio y agrega el resto de los ingredientes. Amasa hasta integrar.
- A continuación, estira la masa dentro de un aro de 20 centímetros y deja enfriar nuevamente en la heladera. Si la quieres usar como masa para galletas, estira entre dos papeles de horno y corta con moldes redondos.
- Por último, cocina la masa sablé en el horno a 180°C por 25 minutos o hasta que la masa adquiera un color dorado. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.
Cómo usar la masa sablé
La masa sablé es muy versátil y se puede utilizar en diferentes preparaciones, como galletas o tartas rellenas.
¿Con qué se puede rellenar una tarta de masa sablé?
- Mousse de chocolate
- Ganache de chocolate blanco
- Crema pastelera
- Dulce de frutillas
- Gelatina con frutas
- Crema chantilly