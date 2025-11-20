Cómo preparar Masa sablé: la receta para tartas dulces o galletas caseras con 6 ingredientes

90 g de azúcar glass

150 g de harina de trigo

2 g sal

6 g de polvo para hornear

2 yemas de huevo

110 g de manteca fría

Masa sablé bretón _20250814_095539_0000 La masa sablé para tartas se prepara con azúcar glass. Si quieres preparar galletas, reemplázala por azúcar común.

Cómo preparar la receta de masa sablé, paso a paso

Primero, coloca todos los ingredientes en una procesadora y amasa por 10 segundos, hasta que se unan bien. Forma una bola con la masa, envuelve en papel film y deja enfriar en la heladera por 30 minutos. Si lo haces de forma manual, frota la manteca en cubos y fría con la harina hasta formar un arenado. Realiza un hueco en el medio y agrega el resto de los ingredientes. Amasa hasta integrar. A continuación, estira la masa dentro de un aro de 20 centímetros y deja enfriar nuevamente en la heladera. Si la quieres usar como masa para galletas, estira entre dos papeles de horno y corta con moldes redondos. Por último, cocina la masa sablé en el horno a 180°C por 25 minutos o hasta que la masa adquiera un color dorado. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.

Cómo usar la masa sablé

La masa sablé es muy versátil y se puede utilizar en diferentes preparaciones, como galletas o tartas rellenas.

¿Con qué se puede rellenar una tarta de masa sablé?