Cómo se hace la Leche de tigre: la receta fácil y los beneficios que la vuelven única

La leche de tigre es el jugo que suelta el pescado y todos los ingredientes luego de cocinar el ceviche. Sin embargo, con el tiempo se fue perfeccionando y hoy existen muchas recetas para cocinarla específicamente y darle otros usos.
Según un artículo de Paulina Cocina, la historia cuenta que una persona en un restaurante empezó a servir el plato a jugadores de fútbol limeños que estaban cansados de sus entrenamientos a grandes temperaturas. Se recuperaban de inmediato con esta pócima peruana y volvían cada dos días al restaurante donde conseguían la bebida.
La leche de tigre funcionó de tal manera, que el chef propietario decidió abrir cuatro restaurantes más en Perú. Su nombre se da por su color blanco y además de sus poderes nutritivos, cura la resaca y dicen que puede tener poderes afrodisíacos (de ahí lo de tigre).
Beneficios de tomar leche de tigre
De acuerdo a Paulina Cocina, la leche de tigre es una bebida concentrada en vitamina C y A que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, es fuente de Omega 3, vitamina D, fósforo, magnesio, selenio y yodo.
Detrás de su consumo, hay varias teorías sobre los beneficios de la leche de tigre:
- Es una fuente de energía necesaria.
- Protege de ciertas enfermedades.
- Ayuda a prevenir ciertas dolencias, como la anemia y la diabetes.
- Posee nutrientes esenciales para el crecimiento.
- Es un potaje ideal para llevar una alimentación equilibrada.
Recetas: leche de tigre casera
Ingredientes:
- Pescado en trozos
- Jugo de limón, a gusto
- 1 ají sin semillas
- 1/2 cebolla morada
- 1 diente de ajo
- 1 pedacito de jengibre
- Ramitas de cilantro
- Ramitas de apio
- Sal y pimienta
Cómo preparar leche de tigre, la receta paso a paso
- Primero, en una licuadora, coloca pedacitos de pescado blanco con cebolla, limón, caldo de pescado, sal, apio, ají picante, ajo y jengibre. Licúa por uno o dos minutos.
- A continuación, agrega el cilantro y vuelve a licuar por unos 5 a 10 segundos. Prueba y ve rectificando en caso de ser necesario. Cuela hasta dejarlo completamente líquido.
- Para terminar, puedes emplatar la leche de tigre en una copa y colocar trozos de pescado con cebolla en la base. Por encima, se puede añadir un poco de cilantro picado.