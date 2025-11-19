Cómo se hace la Leche de tigre: la receta fácil y los beneficios que la vuelven única

Según un artículo de Paulina Cocina, la historia cuenta que una persona en un restaurante empezó a servir el plato a jugadores de fútbol limeños que estaban cansados de sus entrenamientos a grandes temperaturas. Se recuperaban de inmediato con esta pócima peruana y volvían cada dos días al restaurante donde conseguían la bebida.

La leche de tigre funcionó de tal manera, que el chef propietario decidió abrir cuatro restaurantes más en Perú. Su nombre se da por su color blanco y además de sus poderes nutritivos, cura la resaca y dicen que puede tener poderes afrodisíacos (de ahí lo de tigre).