Trufas de chocolate blanco y leche condensada: la receta más cremosa con solo 4 ingredientes

Las trufas de chocolate blanco y leche condensada son una de esas recetas que sorprenden por su simpleza y sabor. Aunque no son las más comunes, su textura suave y su dulzura las convierten en el acompañamiento perfecto para el café o el té de la tarde. Una opción irresistible para los amantes del chocolate y los postres caseros.
Con pocos ingredientes (chocolate blanco, leche condensada, coco rallado y manteca) puedes preparar en casa unas trufas cremosas y golosas en cuestión de minutos.
Solo necesitas derretir el chocolate junto con la manteca y la leche condensada, dejar que la mezcla enfríe y luego formar bolitas del mismo tamaño. Para el toque final, se pasan por coco rallado, lo que les da un aroma y textura inconfundibles.
Lo que hace especiales a estas trufas es su consistencia: firme por fuera y suavemente cremosa por dentro. Son ideales para conservar en la heladera y servir frías, o incluso para regalar en fechas especiales. Además, su sabor dulce e intenso conquista a todos los paladares, grandes y chicos por igual.
Recetas: ingredientes para hacer Trufas de leche condensada y chocolate blanco
- 200 gramos de chocolate blanco
- 200 gramos de coco rallado
- 300 gramos de leche condensada
- 30 gramos de manteca
Las cantidades de los ingredientes rinden para 35 trufas, aproximadamente.
Cómo hacer Trufas de leche condensada y chocolate blanco: la receta fácil
- Primero, funde el chocolate a baño María, removiendo para que no se pegue. A eso, agrega la manteca troceada y deja que se integre, mezclando de vez en cuando. Agrega la leche condensada y mezcla bien.
- A continuación, agrega la mitad del coco rallado y mezcla bien. Lleva la pasta a otro recipiente y guarda en la heladera hasta que se enfríe y endurezca.
- Para finalizar, en un recipiente, coloca el resto del coco. Retira la preparación de la heladera y forma bolitas del mismo tamaño. Reboza las trufas de leche condensada y chocolate blanco por el coco rallado y colócalas en una bandeja para presentar.
¡Listo! Prepara el café y disfruta una de las recetas más deliciosas y fáciles: trufas de chocolate blanco con leche condensada. Ideales para un postre casero o para darte un gusto dulce en cualquier momento del día, estos bombones combinan textura cremosa, sabor intenso y un toque tropical irresistible.