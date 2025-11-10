Trufas de chocolate blanco y leche condensada: la receta más cremosa con solo 4 ingredientes

receta trufas de chocolate blanco y leche condensada.jpg Las trufas de chocolate blanco y leche condensada son una de las recetas más fáciles y tentadoras para los amantes del dulce.

Lo que hace especiales a estas trufas es su consistencia: firme por fuera y suavemente cremosa por dentro. Son ideales para conservar en la heladera y servir frías, o incluso para regalar en fechas especiales. Además, su sabor dulce e intenso conquista a todos los paladares, grandes y chicos por igual.

Recetas: ingredientes para hacer Trufas de leche condensada y chocolate blanco

200 gramos de chocolate blanco

200 gramos de coco rallado

300 gramos de leche condensada

30 gramos de manteca

Las cantidades de los ingredientes rinden para 35 trufas, aproximadamente.

receta trufas de chocolate blanco y leche condensada (3).jpg Estas trufas caseras llevan coco, leche condensada y chocolate blanco.

Cómo hacer Trufas de leche condensada y chocolate blanco: la receta fácil

Primero, funde el chocolate a baño María, removiendo para que no se pegue. A eso, agrega la manteca troceada y deja que se integre, mezclando de vez en cuando. Agrega la leche condensada y mezcla bien. A continuación, agrega la mitad del coco rallado y mezcla bien. Lleva la pasta a otro recipiente y guarda en la heladera hasta que se enfríe y endurezca. Para finalizar, en un recipiente, coloca el resto del coco. Retira la preparación de la heladera y forma bolitas del mismo tamaño. Reboza las trufas de leche condensada y chocolate blanco por el coco rallado y colócalas en una bandeja para presentar.

¡Listo! Prepara el café y disfruta una de las recetas más deliciosas y fáciles: trufas de chocolate blanco con leche condensada. Ideales para un postre casero o para darte un gusto dulce en cualquier momento del día, estos bombones combinan textura cremosa, sabor intenso y un toque tropical irresistible.