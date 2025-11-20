Un hombre totalmente fuera de sí, le arrojó una bomba molotov a la nueva pareja de su ex. Bajo las órdenes de la Justicia de Control y Garantías de Las Termas de Río Hondo, la policía santiagueña busca a un irracional sujeto que intentó quemar viva a su expareja, residente en la localidad de Gramilla, en Santiago del Estero, departamento Jiménez arrojándole una especie de bomba molotov.
Fue a la casa de su ex y cuando vio a su nueva pareja le arrojó una bomba molotov
Un sujeto visitó a su ex y cuando descubrió que tenía nueva pareja se enfureció y le arrojó una bomba molotov. Afortunadamente, su criminal acción no tuvo consecuencias
El grave episodio, que está siendo instruido por el fiscal Ignacio Guzmán, se registró el pasado 15 de noviembre cerca de las 19.30 cuando el salvaje sujeto -identificado por los investigadores como Adrián Sandoval- arribó a la casa de su expareja.
Según consta en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, desde la vereda, Sandoval comenzó a amenazar a su expareja -de apellido Amaya, residente en la mencionada localidad- pidiéndole que saliera a la vereda para atenderlo.
Ante la insistencia del violento, la víctima se acercó a ver qué quería. Detrás de ella salió su actual pareja -un joven de apellido Salas- y cuando el salvaje notó la presencia del nuevo novio de la mujer sacó de entre sus prendas una botella con nafta una especie de bomba molotov.
Siempre en función a la investigación del Ministerio Fiscal, el acusado tomó un encendedor, prendió fuego al envase plástico y lo lanzó dentro de la casa de la joven, pero la botella impactó en el poste de luz.
Rápidamente, las llamas consumieron el palo del alumbrado público y parte del cercado perimetral de la casa de la víctima y la rueda trasera de la motocicleta de su novio, la cual estaba en la galería. En ese momento -según denunció la mujer- su expareja emprendió una veloz huida.
Desde entonces, Sandoval es intensamente buscado por la policía. Su defensa técnica presentó un pedido de eximición de prisión, medida que fue rechazada por el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, quien dejó firme y vigente el pedido de detención.
