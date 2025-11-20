Fue a la casa de su ex y cuando vio a su nueva pareja le arrojó una bomba molotov

Ante la insistencia del violento, la víctima se acercó a ver qué quería. Detrás de ella salió su actual pareja -un joven de apellido Salas- y cuando el salvaje notó la presencia del nuevo novio de la mujer sacó de entre sus prendas una botella con nafta una especie de bomba molotov.

bomba Una locura. En un ataque de ira, un hombre le tiró una bomba molotov a la pareja de su exnovia.

Siempre en función a la investigación del Ministerio Fiscal, el acusado tomó un encendedor, prendió fuego al envase plástico y lo lanzó dentro de la casa de la joven, pero la botella impactó en el poste de luz.

Rápidamente, las llamas consumieron el palo del alumbrado público y parte del cercado perimetral de la casa de la víctima y la rueda trasera de la motocicleta de su novio, la cual estaba en la galería. En ese momento -según denunció la mujer- su expareja emprendió una veloz huida.

Desde entonces, Sandoval es intensamente buscado por la policía. Su defensa técnica presentó un pedido de eximición de prisión, medida que fue rechazada por el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, quien dejó firme y vigente el pedido de detención.

Fuente: elliberal.com.ar