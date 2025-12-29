Cómo preparar Café frío: la receta fresca para el verano en 2 pasos y con pocos ingredientes

Con la llegada del verano, las bebidas frescas se vuelven protagonistas y el café también puede adaptarse a los días de calor. El café frío es una de las recetas más buscadas del momento en redes sociales, ideal para quienes no quieren renunciar a su dosis diaria de esta bebida. Cremoso, suave y muy fácil de preparar, se convierte en una alternativa refrescante y deliciosa.