Cómo preparar Café frío: la receta fresca para el verano en 2 pasos y con pocos ingredientes

Con la llegada del verano, las bebidas frescas se vuelven protagonistas y el café también puede adaptarse a los días de calor. El café frío es una de las recetas más buscadas del momento en redes sociales, ideal para quienes no quieren renunciar a su dosis diaria de esta bebida. Cremoso, suave y muy fácil de preparar, se convierte en una alternativa refrescante y deliciosa.
Esta receta de café frío para el verano se hace con solo 6 ingredientes y en pocos pasos: primero se prepara una crema espesa y aireada, y luego se sirve sobre hielo y leche bien fría. Una opción práctica, rápida y perfecta para disfrutar en casa durante los días más calurosos.
Receta para hacer café frío con 5 ingredientes
Ingredientes para 1 cafe grande o 2 chicos:
- 2 cdas. de café instantáneo
- 2 cdas. de azúcar
- 2 cdas. de agua hirviendo
- Leche, c/n
- Hielo, c/n
Cómo preparar café frío: la receta para el verano, paso a paso
- Primero, en un bol, coloca las cucharadas de café, azúcar y agua. Bate bien con batidor de mano o batidora eléctrica hasta lograr una consistencia cremosa con la que se puedan formar picos.
- En una taza o vaso, coloca los hielos y la leche. Por encima, suma una cucharada de café batido, revuelve bien y disfruta.
- Opcional: puedes utilizar la crema de café batido con leche o agua caliente. La consistencia cremosa y su sabor suave son la combinación perfecta para tus desayunos o meriendas de todos los días.
Fresco, cremoso y fácil de preparar, el café frío es una de esas recetas ideales para el verano, perfecta para seguir disfrutando del café incluso en los días de más calor. Una opción simple y versátil que se adapta a cualquier momento del día y se convierte en un infaltable de la temporada.