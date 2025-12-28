Dieta keto: 3 recetas riquísimas sin harina, sin lácteos y sin azúcar para bajar de peso

La dieta cetogénica es un plan de alimentación bajo en carbohidratos y alto en grasas que se volvió muy popular por sus beneficios para la salud y la pérdida de peso. Al reducir de forma drástica los hidratos, el cuerpo entra en cetosis, un estado en el que utiliza la grasa como principal fuente de energía. En esta nota, te vamos a compartir 3 recetas simples y sabrosas para sumar a tu rutina.
Diversos estudios científicos publicados en The New England Journal of Medicine y The American Journal of Clinical Nutrition, citados en Healthline, señalan que la dieta cetogénica puede favorecer una mayor pérdida de peso que las dietas bajas en grasas, además de mejorar los niveles de glucosa, insulina y triglicéridos. Por eso, contar con buenas recetas es clave para sostener este plan de alimentación de manera equilibrada y sin resignar disfrute.
Dieta keto: receta del pan nube en sartén, sin harina y sin horno
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cdas. de queso crema
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.
Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.
Procedimiento:
- Primero, separa las claras de las yemas.
- A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
- Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
Receta de scones keto sin harina ni azúcar
Esta receta rinde 10 scones y no lleva harinas refinadas ni azúcares. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 taza de harina de almendras
- 1/4 taza de harina de coco
- 1/2 cdta. de sal marina
- 1/2 cdta. de polvo para hornear
- 30 g de manteca derretida
- 1 huevo
- 1/4 taza de leche
- 2 cdas. de estevia
- Unas gotas de extracto de vainilla
Versión salada: sumar queso rallado, orégano, romero y omitir el edulcorante.
Versión dulce: agregar arándanos, chispas de chocolate o acompañar con mermelada sin azúcar.
Procedimiento:
- Para comenzar, en un bol, mezcla todos los ingredientes líquidos.
- En un recipiente aparte, une los secos. Luego, integra ambas preparaciones hasta logra runa masa uniforme.
- A continuación, toma la masa y forma bolitas, que luego aplastarás. Otra opción es estirar la masa y cortar las porciones con un cortante redondo.
- Para terminar, lleva los scones keto al horno moderado durante 15 minutos y listo.
Receta del helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar
Ingredientes:
- 475 ml. de leche de coco sin endulzar
- 475 ml. de crema de coco sin endulzar
- 120 ml. de xilitol (se puede reemplazar por eritritol)
- 65 g de cacao en polvo tamizado
- 1 pizca de sal
- 2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.
Procedimiento:
- Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
- A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización.
- Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.