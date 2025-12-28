Dieta keto: 3 recetas riquísimas sin harina, sin lácteos y sin azúcar para bajar de peso

2 huevos

2 cdas. de queso crema

1/2 cdta. de polvo de hornear

Una pizca de sal

Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.

Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.

Procedimiento:

Primero, separa las claras de las yemas. A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme. Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes. Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.

pan nube en sartén

Receta de scones keto sin harina ni azúcar

Esta receta rinde 10 scones y no lleva harinas refinadas ni azúcares. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

1 taza de harina de almendras

1/4 taza de harina de coco

1/2 cdta. de sal marina

1/2 cdta. de polvo para hornear

30 g de manteca derretida

1 huevo

1/4 taza de leche

2 cdas. de estevia

Unas gotas de extracto de vainilla

Versión salada: sumar queso rallado, orégano, romero y omitir el edulcorante.

Versión dulce: agregar arándanos, chispas de chocolate o acompañar con mermelada sin azúcar.

Procedimiento:

Para comenzar, en un bol, mezcla todos los ingredientes líquidos. En un recipiente aparte, une los secos. Luego, integra ambas preparaciones hasta logra runa masa uniforme. A continuación, toma la masa y forma bolitas, que luego aplastarás. Otra opción es estirar la masa y cortar las porciones con un cortante redondo. Para terminar, lleva los scones keto al horno moderado durante 15 minutos y listo.

scones keto-dieta cetogénica

Receta del helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar

Ingredientes:

475 ml. de leche de coco sin endulzar

475 ml. de crema de coco sin endulzar

120 ml. de xilitol (se puede reemplazar por eritritol)

65 g de cacao en polvo tamizado

1 pizca de sal

2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.

Procedimiento:

Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada. A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización. Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.