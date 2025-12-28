La tortilla de papas es una de las recetas españolas más populares en los hogares argentinos y suele estar ligada a la cocina de las abuelas y a los platos de siempre. Aunque es una preparación simple, cada familia tiene su propia versión y pequeños secretos que la hacen única. Sin embargo, existe una forma tradicional que se mantiene como la más fiel a la comida original.
Cómo preparar la Tortilla de papas tradicional: la receta española riquísima y con 1 ingrediente secreto
Entre las recetas clásicas, la tortilla de papas se prepara con pocos ingredientes, es rendidora y perfecta para disfrutar en cualquier momento
Clásica, rendidora y fácil de hacer, la tortilla de papas se cocina en sartén y se elabora con pocos ingredientes. A diferencia de algunas variantes populares en Argentina, la receta auténtica no lleva chorizo colorado ni otros agregados. Entre las preparaciones tradicionales, la versión clásica incluye solo papas, huevos, cebolla y sal, logrando un plato sencillo pero lleno de sabor.
Receta de la tortilla de papas española con 1 ingrediente secreto
La tortilla de papas española clásica solo lleva huevos, papas, cebolla y sal. Sin embargo, en cada familia, su librito. Algunas personas optan por agregar pimienta, cebolla de verdeo, perejil fresco, panceta, chorizo colorado, arvejas... y muchos ingredientes que combinan muy bien.
¿Qué necesitas para hacer una tortilla de papas mediana?
Ingredientes:
- 4 Huevos
- 3 papas medianas
- 1/2 cebolla
- Sal
- Aceite
- Ingrediente secreto: perejil fresco (opcional)
Cómo preparar la tortilla de papas: la receta española clásica, paso a paso
- Primero, corta las papas en rodajas finas. Deben ser medianas para que se integren bien al huevo.
- A continuación, coloca abundante aceite en una sartén y lleva a fuego fuerte. Cuando el aceite esté tibio, agrega todas las papas y deja cocinar por 5 minutos. Se deben pochar, no freír.
- Mientras tanto, corta la cebolla en juliana y agrégalas a la sartén pasados los 5 minutos de cocción de las papas, revolviendo suavemente. Agrega sal, baja el fuego al mínimo y tapa la sartén, dejando una abertura mínima. Cocina por 15 minutos y revuelve de vez en cuando. Una vez que las papas estén tiernas, cuélalas.
- En un bowl, bate los huevos con un poco de sal y perejil fresco (es opcional, pero le dará un sabor excepcional). Luego, agrega las papas con las cebollas y vuelve a batir hasta que esté todo integrado.
- Agrega un chorro de aceite a la sartén y sube a fuego fuerte. Cuando esté bien caliente, agrega la preparación y mueve la sartén, agitándola durante 30 segundos. De esa forma, se cuajan los huevos.
- Seguidamente, baja el fuego y, con una espátula, ve corriendo los bordes mientras se va cocinando. Cocina durante 5 minutos y dala vuelva con la ayuda de un plato. Emprolija nuevamente los bordes con la espátula y deja cocinar por 3 minutos más.
- Para terminar, retira la tortilla de papas de la sartén con la ayuda de un plato, dándola vuelta con cuidado. Puedes acompañar esta comida con una ensalada de tomate, cebolla y palta. Otra opción es preparar carnes u otros tipos de ensalada.
Trucos para que la tortilla de papas quede perfecta
- Elegir papas medianas: de esa manera, al cortarlas en rodajas finas, quedan de un tamaño adecuado para integrarse con el huevo.
- Las papas se deben pochar, no freír: se agregan las papas cuando el aceite aún está tibio y se cocina hasta que estén tiernas, no doradas.
- Puedes batir los huevos con especias y condimentos: pimienta, perejil fresco, arvejas, cebolla de verdeo e incluso panceta y chorizo colorado.
- Para una tortilla de papas alta, usa una sartén pequeña.
- Agita la tortilla durante 30 segundos en los primeros minutos de cocción: esto es para ayudar a cuajar el huevo.