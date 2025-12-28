Inicio Recetas Tortilla de papas
Tradición española

Cómo preparar la Tortilla de papas tradicional: la receta española riquísima y con 1 ingrediente secreto

Entre las recetas clásicas, la tortilla de papas se prepara con pocos ingredientes, es rendidora y perfecta para disfrutar en cualquier momento

La tortilla de papas española es una receta riquísima y rendidora para comer en cualquier momento.

La tortilla de papas es una de las recetas españolas más populares en los hogares argentinos y suele estar ligada a la cocina de las abuelas y a los platos de siempre. Aunque es una preparación simple, cada familia tiene su propia versión y pequeños secretos que la hacen única. Sin embargo, existe una forma tradicional que se mantiene como la más fiel a la comida original.

Clásica, rendidora y fácil de hacer, la tortilla de papas se cocina en sartén y se elabora con pocos ingredientes. A diferencia de algunas variantes populares en Argentina, la receta auténtica no lleva chorizo colorado ni otros agregados. Entre las preparaciones tradicionales, la versión clásica incluye solo papas, huevos, cebolla y sal, logrando un plato sencillo pero lleno de sabor.

Receta de la tortilla de papas española con 1 ingrediente secreto

La tortilla de papas española clásica solo lleva huevos, papas, cebolla y sal. Sin embargo, en cada familia, su librito. Algunas personas optan por agregar pimienta, cebolla de verdeo, perejil fresco, panceta, chorizo colorado, arvejas... y muchos ingredientes que combinan muy bien.

¿Qué necesitas para hacer una tortilla de papas mediana?

Ingredientes:

  • 4 Huevos
  • 3 papas medianas
  • 1/2 cebolla
  • Sal
  • Aceite
  • Ingrediente secreto: perejil fresco (opcional)

Cómo preparar la tortilla de papas: la receta española clásica, paso a paso

Ni el tipo de aceite ni el corte de las papas: el truco de las abuelas para la mejor tortilla española.

  1. Primero, corta las papas en rodajas finas. Deben ser medianas para que se integren bien al huevo.
  2. A continuación, coloca abundante aceite en una sartén y lleva a fuego fuerte. Cuando el aceite esté tibio, agrega todas las papas y deja cocinar por 5 minutos. Se deben pochar, no freír.
  3. Mientras tanto, corta la cebolla en juliana y agrégalas a la sartén pasados los 5 minutos de cocción de las papas, revolviendo suavemente. Agrega sal, baja el fuego al mínimo y tapa la sartén, dejando una abertura mínima. Cocina por 15 minutos y revuelve de vez en cuando. Una vez que las papas estén tiernas, cuélalas.
  4. En un bowl, bate los huevos con un poco de sal y perejil fresco (es opcional, pero le dará un sabor excepcional). Luego, agrega las papas con las cebollas y vuelve a batir hasta que esté todo integrado.
  5. Agrega un chorro de aceite a la sartén y sube a fuego fuerte. Cuando esté bien caliente, agrega la preparación y mueve la sartén, agitándola durante 30 segundos. De esa forma, se cuajan los huevos.
  6. Seguidamente, baja el fuego y, con una espátula, ve corriendo los bordes mientras se va cocinando. Cocina durante 5 minutos y dala vuelva con la ayuda de un plato. Emprolija nuevamente los bordes con la espátula y deja cocinar por 3 minutos más.
  7. Para terminar, retira la tortilla de papas de la sartén con la ayuda de un plato, dándola vuelta con cuidado. Puedes acompañar esta comida con una ensalada de tomate, cebolla y palta. Otra opción es preparar carnes u otros tipos de ensalada.

Trucos para que la tortilla de papas quede perfecta

  • Elegir papas medianas: de esa manera, al cortarlas en rodajas finas, quedan de un tamaño adecuado para integrarse con el huevo.
  • Las papas se deben pochar, no freír: se agregan las papas cuando el aceite aún está tibio y se cocina hasta que estén tiernas, no doradas.
  • Puedes batir los huevos con especias y condimentos: pimienta, perejil fresco, arvejas, cebolla de verdeo e incluso panceta y chorizo colorado.
  • Para una tortilla de papas alta, usa una sartén pequeña.
  • Agita la tortilla durante 30 segundos en los primeros minutos de cocción: esto es para ayudar a cuajar el huevo.

