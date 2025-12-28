Cómo preparar la Tortilla de papas tradicional: la receta española riquísima y con 1 ingrediente secreto

Clásica, rendidora y fácil de hacer, la tortilla de papas se cocina en sartén y se elabora con pocos ingredientes. A diferencia de algunas variantes populares en Argentina, la receta auténtica no lleva chorizo colorado ni otros agregados. Entre las preparaciones tradicionales, la versión clásica incluye solo papas, huevos, cebolla y sal, logrando un plato sencillo pero lleno de sabor.

Receta de la tortilla de papas española con 1 ingrediente secreto

La tortilla de papas española clásica solo lleva huevos, papas, cebolla y sal. Sin embargo, en cada familia, su librito. Algunas personas optan por agregar pimienta, cebolla de verdeo, perejil fresco, panceta, chorizo colorado, arvejas... y muchos ingredientes que combinan muy bien.