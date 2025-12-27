Cómo preparar Pan frito: la receta riquísima con 3 ingredientes y para aprovechar las sobras

El pan viejo o del día anterior fue uno de los alimentos más reutilizados y dio origen a recetas clásicas como las torrijas, el pudding, las migas y las sopas de ajo. También era habitual preparar pan frito utilizando el aceite de otras frituras, logrando platos simples pero llenos de sabor.

Hoy, el pan frito o rebanás sigue siendo una de las recetas más fáciles y versátiles de la cocina de aprovechamiento. Puede prepararse en versión dulce con azúcar, miel o mermelada, o en versión salada con sal y hierbas secas, ideal para acompañar comidas y aprovechar el pan sobrante.