Cómo preparar Pan frito: la receta riquísima con 3 ingredientes y para aprovechar las sobras

La cocina de aprovechamiento es una práctica ancestral que tiene como objetivo no desperdiciar alimentos y sacar el máximo provecho de cada ingrediente. De esta tradición nacieron muchas recetas populares elaboradas con pan duro, que en tiempos de escasez era un recurso valioso en todos los hogares.
El pan viejo o del día anterior fue uno de los alimentos más reutilizados y dio origen a recetas clásicas como las torrijas, el pudding, las migas y las sopas de ajo. También era habitual preparar pan frito utilizando el aceite de otras frituras, logrando platos simples pero llenos de sabor.
Hoy, el pan frito o rebanás sigue siendo una de las recetas más fáciles y versátiles de la cocina de aprovechamiento. Puede prepararse en versión dulce con azúcar, miel o mermelada, o en versión salada con sal y hierbas secas, ideal para acompañar comidas y aprovechar el pan sobrante.
Receta para hacer pan frito
Ingredientes:
- 4 rebanadas de pan del día anterior
- Aceite de oliva
- Sal o azúcar, a gusto
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 4 personas.
Cómo preparar Pan frito: la receta de aprovechamiento, paso a paso
- Primero, coloca abundante aceite de oliva en una sartén honda y llévalo al fuego hasta que se caliente.
- A continuación, fríe de dos en dos las rebanadas de pan. Baja un poco la temperatura del aceite, que no debe llegar a humear.
- Una vez fritas las rebanadas de un lado, dalas vuelta para completar la fritura. Deja escurrir en un plato con papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
- Cuando tengas el pan frito listo, espolvorea con un poco de sal o azúcar y sírvete aún caliente.
El pan frito es una de las recetas sencillas que reflejan el espíritu de la cocina de aprovechamiento: económica, versátil y llena de sabor. Una forma práctica de reducir el desperdicio, honrar las tradiciones de siempre y transformar el pan sobrante en un bocado irresistible.