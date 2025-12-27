Cómo preparar Chucrut: la receta ancestral de la conserva sabrosa con 2 ingredientes

RECETA CHUCRUT CASERO (2).jpg

Recetas: cqué consumir el chucrut de repollo casero

El chucrut de repollo blanco es la pareja perfecta del codillo de cerdo, y no se conciben el uno sin el otro. Sin embargo, esta receta es perfecta para acompañar una gran variedad de comidas como ensaladas, tacos, sándwiches, carnes, asados, pescados y sopas cremas.

Cuánto dura en chucrut en la heladera

La fermentación de repollo blanco actúa como un proceso de conservación natural, por lo que esta receta puede durar meses en la heladera.

De hecho, a medida que pasa el tiempo, el sabor sigue desarrollándose, se vuelve más intenso y ácido. Ese será el punto ideal para quienes buscan un perfil de sabor más audaz en sus comidas.

Recetas: cómo hacer Chucrut casero, paso a paso

Ingredientes:

1 repollo blanco grande

2 cucharadas de sal

Procedimiento: