Cómo preparar Chucrut: la receta ancestral de la conserva sabrosa con 2 ingredientes

El chucrut es una de esas recetas de conservas tradicionales que, aunque no son tan populares en Argentina, tienen una historia milenaria y múltiples beneficios para la salud. Esta preparación ancestral se obtiene a partir de la fermentación natural del repollo blanco y es conocida mundialmente como sauerkraut, un término alemán que significa “repollo ácido”.
Gracias a su proceso de fermentación, el chucrut desarrolla un sabor equilibrado entre acidez y dulzor, ideal para acompañar carnes como el codillo de cerdo y otros platos contundentes. Según un artículo de Paulina Cocina, esta técnica ya se utilizaba hace más de 2.000 años y se perfeccionó en Europa del Este como método de conservación.
Además de ser una receta simple, el chucrut casero es una excelente fuente de probióticos, que contribuyen a la salud intestinal y fortalecen el sistema inmunológico.
Recetas: cqué consumir el chucrut de repollo casero
El chucrut de repollo blanco es la pareja perfecta del codillo de cerdo, y no se conciben el uno sin el otro. Sin embargo, esta receta es perfecta para acompañar una gran variedad de comidas como ensaladas, tacos, sándwiches, carnes, asados, pescados y sopas cremas.
Cuánto dura en chucrut en la heladera
La fermentación de repollo blanco actúa como un proceso de conservación natural, por lo que esta receta puede durar meses en la heladera.
De hecho, a medida que pasa el tiempo, el sabor sigue desarrollándose, se vuelve más intenso y ácido. Ese será el punto ideal para quienes buscan un perfil de sabor más audaz en sus comidas.
Recetas: cómo hacer Chucrut casero, paso a paso
Ingredientes:
- 1 repollo blanco grande
- 2 cucharadas de sal
Procedimiento:
- Primero, lava bien el repollo y saca las hojas malas. Luego, corta en tiras muy finas.
- A continuación, en un bowl grande, masajea el repollo cortado con la sal hasta cubrirlo completamente y deja reposar por 10-15 minutos hasta que libere su jugo.
- Después, coloca el repollo en un frasco de vidrio, presionando con fuerza para que quede compacto. Asegúrate de que quede completamente sumergido en su jugo.
- Tapa el recipiente y déjalo fermentar a temperatura ambiente por 7-14 días. Cuando alcance el sabor deseado, refrigera el chucrut en la heladera, para detener el proceso de fermentación.
- Para finalizar, puedes incorporarle granos de pimienta para darle más sabor, pero este paso es opcional.