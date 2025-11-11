Dieta para bajar de peso: cómo hacer Muffins de avena y manzana sin harina, sin azúcar y en 20 minutos

Los muffins son una de las recetas más queridas de la pastelería, aunque no siempre se recomiendan en una dieta para bajar de peso por su contenido de harina y azúcar. Sin embargo, existe una versión saludable que conserva todo su sabor: son de manzana y avena.
Estos muffins no llevan harina ni azúcar refinada, por lo que son una opción perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar lo dulce. Se preparan en apenas 20 minutos y tienen una textura húmeda, esponjosa y deliciosa. Además, el crumble de coco les aporta ese toque crujiente que los vuelve irresistibles.
Ideales para el desayuno, la merienda o como snack saludable, estos muffins son una excelente alternativa para quienes quieren disfrutar de algo rico mientras siguen una dieta equilibrada.
Recetas: muffins de manzana y avena con crumble
Los muffins de manzana y avena son una receta proteica y saludable para el desayuno, la merienda o los momentos de picoteo. Así los preparo yo:
Ingredientes para 6 muffins:
- 1 manzana
- 1 taza de harina de avena (avena procesada)
- 4 cdas. de almidón de maíz
- 2 cdas. de aceite neutro
- 2 sobres de edulcorante o stevia
- 1 huevo
- 1/2 cdita. de polvo de hornear
- 1/4 cdita. de esencia de vainilla
Crumble:
- 3 cdas. de coco rallado
- 3 cdas. de aceite
- 3 cdas. de harina de avena o maicena
Cómo hacer muffins de manzana y avena: la receta sin harina ni azúcar
- Primero, pasa la avena por una procesadora hasta formar una harina. Colócala en un bowl junto con el almidón de maíz, el polvo de hornear, el azúcar, el huevo, la esencia de vainilla y el aceite. Mezcla bien.
- A continuación, lava, pela y ralla la manzana e incorpórala a la preparación anterior.
- En otro recipiente, prepara el crumble. Mezcla el coco rallado con el aceite y la avena o la maicena hasta formar una especie de arenado. Si quieres, puedes agregarle edulcorante.
- Para terminar, coloca la masa de los muffins en moldes o pirotines y, por encima de cada uno, agrega un poco de crumble. Cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.
Puedes disfrutar los muffins de avena y manzana solos o rellenos de lo que más te guste. Para una versión saludable, rellena con una cucharadita de pasta de maní. Si quieres un postre suculento y goloso, agrega dulce de leche en el centro.