Dieta para bajar de peso: cómo hacer Muffins de avena y manzana sin harina, sin azúcar y en 20 minutos

Estos muffins no llevan harina ni azúcar refinada, por lo que son una opción perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar lo dulce. Se preparan en apenas 20 minutos y tienen una textura húmeda, esponjosa y deliciosa. Además, el crumble de coco les aporta ese toque crujiente que los vuelve irresistibles.

Ideales para el desayuno, la merienda o como snack saludable, estos muffins son una excelente alternativa para quienes quieren disfrutar de algo rico mientras siguen una dieta equilibrada.