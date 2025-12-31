Cómo hacer Costillas de cerdo a la barbacoa: la receta riquísima y tierna como una manteca (al horno)

Las costillas de cerdo son uno de los cortes de carne más sabrosos, rendidores y fáciles de preparar, ideales para sumar a las recetas de Año Nuevo. Ya sea a la barbacoa, a la parrilla o al horno, esta preparación se destaca por lograr un resultado jugoso y tierno sin complicaciones. Es una opción simple y rápida, perfecta para quienes buscan un plato delicioso sin pasar horas en la cocina.
El secreto para que el cerdo quede bien blando y lleno de sabor está en la cocción lenta y en un buen marinado previo. Esta técnica consiste en dejar la carne en reposo con una mezcla aromática durante al menos dos horas, lo que potencia su sabor y mejora notablemente la textura.
De esta manera, se obtienen unas costillas de cerdo a la barbacoa irresistibles, ideales para disfrutar en una mesa festiva de Año Nuevo con un toque casero y bien sabroso.
Truco casero: cómo hacer para que las costillas queden tiernas
Existe un truco infalible para que las costillas de cerdo a la barbacoa queden tiernas, jugosas y sabrosas. Según un artículo compartido por Paulina Cocina, la clave está en cocinar la carne a baja temperatura para dar después el último toque de horno fuerte.
De esa forma, las costillas se cocinan junto con la marinada, para que su sabor y textura no dependen solo de la salsa. Esta receta se puede acompañar de una ensalada de repollo, puré de papas, manzanas a horno o camotes fritos.
Receta al horno: costillas de cerdo a la barbacoa
Ingredientes para 2 porciones:
- 4 costillas de cerdo o ribs
- 1 cebolla
- 2 cebollas de verdeo (parte blanca)
- 2 rodajas de jengibre
- 1/3 taza de salsa de soja
- 3 cdas. de azúcar rubia
- 1 cdita. de sal
- 2 ramitas de romero
- 1/3 taza de barbacoa
Salsa o guarnición:
- 2 dientes de ajo
- 2 cebollas de verdeo (parte verde)
- 1/2 cdita. de ají molido
- Pimienta negra
- 1 cdita. de vinagre de alcohol
- Sal
- 1 cda. de cilantro o perejil
Cómo preparar costillas de cerdo al horno: la receta jugosa y sabrosa
- Para empezar, marina las costillas de cerdo. Para eso, mezcla las cebollas picadas, el jengibre rallado, el romero en ramitas, la salsa de soja, el azúcar, la barbacoa y la sal.
- A continuación, coloca las costillas en una bolsa o un recipiente tapado junto con la marinada. Deja reposar por 2 horas.
- Pasado ese tiempo, recorta un rectángulo grande de papel aluminio y colócalo sobre una fuente de horno. Arriba, vuelca las costillas junto con la marinada, ciérralo y envuelve bien.
- Por último, cocina las costillas de cerdo en el horno medio/bajo por 2 horas. Mientras tanto, prepara la salsa fresca.
Salsa fresca:
- Para la salsa, mezcla las hierbas picadas con los condimentos y el vinagre.
- Una vez que las costillas de cerdo estén listas, sirve con la salsa por arriba para sumarles frescura y un sabor extra.