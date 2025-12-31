Inicio Recetas Cerdo
Cena festiva

Cómo hacer Costillas de cerdo a la barbacoa: la receta riquísima y tierna como una manteca (al horno)

Las costillas de cerdo a la barbacoa son una de las recetas más fáciles y sabrosas de Año Nuevo, ideales para disfrutar una carne jugosa y tierna.

Las costillas de cerdo a la barbacoa tienen una receta sencilla para preparar en Año nuevo.

Las costillas de cerdo son uno de los cortes de carne más sabrosos, rendidores y fáciles de preparar, ideales para sumar a las recetas de Año Nuevo. Ya sea a la barbacoa, a la parrilla o al horno, esta preparación se destaca por lograr un resultado jugoso y tierno sin complicaciones. Es una opción simple y rápida, perfecta para quienes buscan un plato delicioso sin pasar horas en la cocina.

El secreto para que el cerdo quede bien blando y lleno de sabor está en la cocción lenta y en un buen marinado previo. Esta técnica consiste en dejar la carne en reposo con una mezcla aromática durante al menos dos horas, lo que potencia su sabor y mejora notablemente la textura.

De esta manera, se obtienen unas costillas de cerdo a la barbacoa irresistibles, ideales para disfrutar en una mesa festiva de Año Nuevo con un toque casero y bien sabroso.

Truco casero: cómo hacer para que las costillas queden tiernas

Existe un truco infalible para que las costillas de cerdo a la barbacoa queden tiernas, jugosas y sabrosas. Según un artículo compartido por Paulina Cocina, la clave está en cocinar la carne a baja temperatura para dar después el último toque de horno fuerte.

De esa forma, las costillas se cocinan junto con la marinada, para que su sabor y textura no dependen solo de la salsa. Esta receta se puede acompañar de una ensalada de repollo, puré de papas, manzanas a horno o camotes fritos.

Receta al horno: costillas de cerdo a la barbacoa

Ingredientes para 2 porciones:

  • 4 costillas de cerdo o ribs
  • 1 cebolla
  • 2 cebollas de verdeo (parte blanca)
  • 2 rodajas de jengibre
  • 1/3 taza de salsa de soja
  • 3 cdas. de azúcar rubia
  • 1 cdita. de sal
  • 2 ramitas de romero
  • 1/3 taza de barbacoa

Salsa o guarnición:

  • 2 dientes de ajo
  • 2 cebollas de verdeo (parte verde)
  • 1/2 cdita. de ají molido
  • Pimienta negra
  • 1 cdita. de vinagre de alcohol
  • Sal
  • 1 cda. de cilantro o perejil
Cómo preparar costillas de cerdo al horno: la receta jugosa y sabrosa

  1. Para empezar, marina las costillas de cerdo. Para eso, mezcla las cebollas picadas, el jengibre rallado, el romero en ramitas, la salsa de soja, el azúcar, la barbacoa y la sal.
  2. A continuación, coloca las costillas en una bolsa o un recipiente tapado junto con la marinada. Deja reposar por 2 horas.
  3. Pasado ese tiempo, recorta un rectángulo grande de papel aluminio y colócalo sobre una fuente de horno. Arriba, vuelca las costillas junto con la marinada, ciérralo y envuelve bien.
  4. Por último, cocina las costillas de cerdo en el horno medio/bajo por 2 horas. Mientras tanto, prepara la salsa fresca.

Salsa fresca:

  1. Para la salsa, mezcla las hierbas picadas con los condimentos y el vinagre.
  2. Una vez que las costillas de cerdo estén listas, sirve con la salsa por arriba para sumarles frescura y un sabor extra.

