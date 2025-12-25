Qué hacer con las sobras del lechón de Navidad y cuánto tiempo se puede guardar en la heladera

Después de Navidad y Año Nuevo, es común que sobre cerdo, especialmente lechón, y muchas personas optan por reinventarlo en nuevas recetas como sándwiches, tacos, empanadas o salsas caseras. Aprovechar las sobras no solo permite reducir el desperdicio de alimentos, sino también crear platos sabrosos y prácticos para los días posteriores a las fiestas de fin de año.
Sin embargo, antes de reutilizar la carne, es fundamental tener en cuenta las recomendaciones de la bromatología. Los especialistas advierten que el cerdo debe conservarse correctamente para evitar riesgos en la salud.
Si se va a consumir en el corto plazo, lo ideal es guardarlo bien tapado en la heladera; en cambio, si la idea es conservar las sobras de las fiestas por más tiempo, se recomienda freezarlo en porciones adecuadas para mantener su calidad y seguridad alimentaria.
Las sobras de carnes rojas, como el lechón, duran entre 3 y 5 días en la heladera y entre 2 y 6 meses en el freezer. En un artículo del diario Info Ya, la Licenciada en Nutrición Jorgelina Azzaro (M.N. 6.371) explicó cuáles son los recaudos que hay que tomar para evitar intoxicaciones alimentarias.
“Se recomienda el consumo de carne de cerdo con la correspondiente etiqueta, fecha de elaboración y vencimiento, además de una correcta y completa cocción, evitando jugos rosados, y donde la temperatura, si la midiéramos con un termómetro para alimentos, debería ser de 70 grados centígrados en el centro de la pieza de carne”, alertó la licendiada.
Qué hacer con las sobras del lechón: 4 recetas fáciles
Salsa de tomates con carne
- Corta en trozos la carne y saltea con cebolla, pimiento y zanahoria rallada durante unos 10 minutos.
- Agrega tomates procesados, salpimenta y suma hierbas.
- Esta salsa se puede usar para acompañar pastas.
Tacos mexicanos de carne
- Corta la carne en tiritas y recalienta en el horno.
- Prepara algunos toppings como porotos negros, guacamole, crema ácida (queso crema con jugo de limón).
- Compra tortillas para tacos.
- Pon todo en la mesa y arma los tacos a tu gusto.
Wok de verduras con carne
- En una sartén caliente, saltea la cebolla y la zanahoria en un poco de aceite.
- Después de 3 minutos, agrega morrón rojo, verde y amarillo y zapallitos. Luego, incorpora la carne cortada en tiras finas. Deja que todos los ingredientes se cocinen juntos por 3 minutos más.
- Ahora, disuelve una cucharada de maicena en salsa de soja y agrega al salteado. Mezcla rápidamente hasta que todo tome textura y brillo.
- Condimenta con pimienta, a gusto.
Arroz con carne:
- Corta zanahoria, cebolla y tomate en cubos pequeños. Realiza lo mismo con la carne pero en trozos medianos.
- En una olla con aceite caliente, fríe cebolla, ajo, ají amarillo y agrega dos caldos. Cocina por 5 minutos a temperatura media.
- Agrega el tomate, la carne en trozos, una taza de agua y cocina por 10 minutos más.
- Incorpora el arroz previamente levado y 2 tazas de agua. Agrega porotos, arvejas y zanahoria. Mezcla bien y cocina por 15 minutos.