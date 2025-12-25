Qué hacer con las sobras del lechón de Navidad y cuánto tiempo se puede guardar en la heladera

Sin embargo, antes de reutilizar la carne, es fundamental tener en cuenta las recomendaciones de la bromatología. Los especialistas advierten que el cerdo debe conservarse correctamente para evitar riesgos en la salud.

Si se va a consumir en el corto plazo, lo ideal es guardarlo bien tapado en la heladera; en cambio, si la idea es conservar las sobras de las fiestas por más tiempo, se recomienda freezarlo en porciones adecuadas para mantener su calidad y seguridad alimentaria.