La ensalada rusa no se puede congelar: el error que causa intoxicación y el truco para conservarla

ensalada rusa receta.jpg

El truco para conservar la ensalada rusa en la heladera

El truco para que la ensalada rusa dura varios días en la heladera es conservarla en un recipiente hermético con tapa o cubierto con papel film para que ingrese la menor cantidad de aire posible. De esa manera, se evita que se eche a perder.

Otro aspecto importante es no abrir y cerrar el recipiente mientras esté en la heladera, a menos que sea para consumirla en el momento. Además, se le puede agregar un poco de mayonesa para que se conserve mejor.

De esa forma, la ensalada rusa puede conservarse en buen estado por varios días, aunque lo ideal es consumirla entre los primeros dos o tres días de haberla guardado.

ensalada rusa heladera (1).jpg

Por qué la ensalada rusa no se puede congelar

A diferencia de otras comidas, la ensalada rusa no se puede guardar en el freezer porque contiene mayonesa y se puede cortar. Al romperse la cadena de frío, es peligroso para la salud porque puede causar salmonela.

Según una ficha técnica de la Anmat, publicada en la página Argentina.gob.ar, la Salmonelosis se produce por una bacteria que puede estar en varios alimentos como:

Carne vacuna

Pollo

Cerdo

Huevos

Leche y productos lácteos

Pescado

Camarones

Ancas de rana

Especias

Levadura

Coco

Salsas

Aderezos elaborados con huevo crudo ( mayonesa )

) Gelatina seca

Manteca de maní

Cacao

Frutas

Vegetales

Chocolate

Entre los efectos de la salmonela se encuentran: náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y cólicos estomacales. Los síntomas comienzan entre 6 y 72 horas después de la exposición y duran de 4 a 7 días, dependiendo de cada paciente.