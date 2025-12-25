La ensalada rusa no se puede congelar: el error que causa intoxicación y el truco para conservarla

La ensalada rusa es una de las recetas más tradicionales de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Sin embargo, más allá de su delicioso sabor, muchos desconocen cómo conservarla correctamente para evitar problemas de salud, como intoxicaciones alimentarias o salmonela. A pesar de ser un acompañante perfecto para estas festividades, es crucial saber cómo almacenarla de la mejor manera.
La ensalada rusa no se puede congelar porque puede causar salmonela. ¿Cómo guardarla en la heladera para que se mantenga fresca?
Según los bromatólogos expertos, la ensalada rusa, como muchas otras preparaciones con mayonesa, no debe ser congelada. Esto se debe a que este aderezo, al tener una base láctea, pierde su textura original y se descompone al congelarse. Además, los ingredientes como las verduras pueden volverse acuosos y alterar su sabor y consistencia.
La nutricionista y experta en seguridad alimentaria, Beatriz Robles, autora del libro Come seguro comiendo de todo, explica que los lácteos no deben congelarse, ya que al hacerlo pierden su textura y se pueden disgregar. La única excepción son los productos como la manteca y la crema para batir, que toleran mejor el proceso de congelación. Por eso, es mejor evitar colocar la ensalada rusa en el freezer.
El truco para conservar la ensalada rusa en la heladera
El truco para que la ensalada rusa dura varios días en la heladera es conservarla en un recipiente hermético con tapa o cubierto con papel film para que ingrese la menor cantidad de aire posible. De esa manera, se evita que se eche a perder.
Otro aspecto importante es no abrir y cerrar el recipiente mientras esté en la heladera, a menos que sea para consumirla en el momento. Además, se le puede agregar un poco de mayonesa para que se conserve mejor.
De esa forma, la ensalada rusa puede conservarse en buen estado por varios días, aunque lo ideal es consumirla entre los primeros dos o tres días de haberla guardado.
Por qué la ensalada rusa no se puede congelar
A diferencia de otras comidas, la ensalada rusa no se puede guardar en el freezer porque contiene mayonesa y se puede cortar. Al romperse la cadena de frío, es peligroso para la salud porque puede causar salmonela.
Según una ficha técnica de la Anmat, publicada en la página Argentina.gob.ar, la Salmonelosis se produce por una bacteria que puede estar en varios alimentos como:
- Carne vacuna
- Pollo
- Cerdo
- Huevos
- Leche y productos lácteos
- Pescado
- Camarones
- Ancas de rana
- Especias
- Levadura
- Coco
- Salsas
- Aderezos elaborados con huevo crudo (mayonesa)
- Gelatina seca
- Manteca de maní
- Cacao
- Frutas
- Vegetales
- Chocolate
Entre los efectos de la salmonela se encuentran: náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y cólicos estomacales. Los síntomas comienzan entre 6 y 72 horas después de la exposición y duran de 4 a 7 días, dependiendo de cada paciente.