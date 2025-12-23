Inicio Recetas ensalada rusa
El ingrediente secreto que transforma la ensalada rusa: la receta fresca y sabrosa para Navidad

Es una de las recetas más originales y sabrosas de ensalada rusa. Es perfecta para Navidad y tiene un ingrediente secreto que la hace única

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
A solo un día de celebrar Nochebuena, muchas personas se apuran para encontrar el menú navideño perfecto para celebrar las fiestas en familia. Entre las recetas más destacadas, la ensalada rusa es indispensable: lleva verduras, es fresca y combina con cualquier tipo de plato.

Los ingredientes básicos de la ensalada rusa son papa, zanahoria, huevo, arvejas y mayonesa. Sin embargo, en esta oportunidad, le vamos a añadir un alimento que le da un toque especial: atún. Esta receta es de la cocinera Paulina Cocina y sorprende a todos.

¿Con qué acompañar la ensalada rusa en Navidad?

La ensalada rusa es perfecta para disfrutar estas fiestas, acompañada de diversos platos fríos como:

  • Vitel toné
  • Lengua a la vinagreta
  • Arrollados de pionono
  • Sándwiches
  • Asado

Receta para hacer ensalada rusa

Esta es la receta de ensalada rusa de Paulina Cocina, quien le agrega un ingrediente estrella a la versión clásica. ¿Qué necesitas para prepararla en casa y deleitar a todos en Navidad y Año Nuevo?

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas
  • 4 huevos
  • 1 zanahoria
  • 200 g de arvejas congeladas
  • 350 g de mayonesa o queso crema
  • 1 pimiento
  • Aceitunas
  • Sal
  • 2 latas de atún (ingrediente estrella)
Cómo preparar la receta de ensalada rusa: el paso a paso

  1. Primero, pela las palas y las zanahorias, córtalas en cubos y hiérvelas en una olla con abundante agua con sal.
  2. A continuación, cuando las verduras estén listas, escúrrelas con un colador y deja enfriar.
  3. Hierve los huevos durante 12 minutos o hasta que queden duros, pela y reserva.
  4. Coloca los cubos de papas y zanahoria, y los huevos trozados en un bol junto con las arvejas.
  5. Si quieres incorporar atún, es el momento. Agregar la mayonesa o queso crema y mezcla bien hasta, que se unifiquen todos los ingredientes.
  6. Para terminar la ensalada rusa, decora con aceitunas y pimientos cortados en tiritas.

