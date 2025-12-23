El ingrediente secreto que transforma la ensalada rusa: la receta fresca y sabrosa para Navidad

Los ingredientes básicos de la ensalada rusa son papa, zanahoria, huevo, arvejas y mayonesa. Sin embargo, en esta oportunidad, le vamos a añadir un alimento que le da un toque especial: atún. Esta receta es de la cocinera Paulina Cocina y sorprende a todos.

¿Con qué acompañar la ensalada rusa en Navidad?

La ensalada rusa es perfecta para disfrutar estas fiestas, acompañada de diversos platos fríos como: