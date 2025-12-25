Niña de 12 años lucha por su vida: una bala perdida le pegó en la cabeza en la cena de Navidad

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la menor recibió la bala mientras se encontraba con su familia celebrando la Navidad.

Entre toda la pirotécnica arrojada por los vecinos y en las inmediaciones del lugar donde se encontraba la niña, una bala perdida se incrustó en la cabeza de la niña, causando el pánico y desesperación entre los presentes.