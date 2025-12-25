Una niña de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida en la madrugada de este jueves, en medio de los festejos por la Navidad y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El hecho causó mucha conmoción y se están haciendo averiguaciones del caso.
Niña de 12 años lucha por su vida: una bala perdida le pegó en la cabeza en la cena de Navidad
El fatídico hecho conmocionó a todos los familiares de la niña, que tuvo que ser atendida de urgencia en el festejo de Navidad
Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la menor recibió la bala mientras se encontraba con su familia celebrando la Navidad.
Entre toda la pirotécnica arrojada por los vecinos y en las inmediaciones del lugar donde se encontraba la niña, una bala perdida se incrustó en la cabeza de la niña, causando el pánico y desesperación entre los presentes.
Niña y una bala perdida en Navidad
Ni bien se dieron cuenta que la niña presentaba un orificio de entrada por una bala de un arma de fuego.
De inmediato y sin perder tiempo, la nena fue trasladada al Hospital San Juan de Dios. Pero, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.