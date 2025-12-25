Inicio Policiales niña
Escalofriante

Niña de 12 años lucha por su vida: una bala perdida le pegó en la cabeza en la cena de Navidad

El fatídico hecho conmocionó a todos los familiares de la niña, que tuvo que ser atendida de urgencia en el festejo de Navidad

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Una bala perdida impactó en la cabeza de una niña, quien pelea por su vida.

Una bala perdida impactó en la cabeza de una niña, quien pelea por su vida.

Una niña de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida en la madrugada de este jueves, en medio de los festejos por la Navidad y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El hecho causó mucha conmoción y se están haciendo averiguaciones del caso.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la menor recibió la bala mientras se encontraba con su familia celebrando la Navidad.

Entre toda la pirotécnica arrojada por los vecinos y en las inmediaciones del lugar donde se encontraba la niña, una bala perdida se incrustó en la cabeza de la niña, causando el pánico y desesperación entre los presentes.

niña-bala-perdida-navidad

Niña y una bala perdida en Navidad

Ni bien se dieron cuenta que la niña presentaba un orificio de entrada por una bala de un arma de fuego.

niña-bala-perdida-navidad2

De inmediato y sin perder tiempo, la nena fue trasladada al Hospital San Juan de Dios. Pero, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar