Una niña de dos años cayó a un río y murió al ser atacada por pirañas.

Al notar la ausencia de la niña, los padres comenzaron a buscarla con desesperación por las inmediaciones, aunque sin resultados. Pocos minutos después de la caída, los propios familiares de Clara Vitória fueron los que la sacaron del agua, ya sin signos vitales en el río Amazonas.

Brasil niña Amazonas

Más allá de que tanto los familiares y vecinos, como los médicos que llegaron alertados por la situación le brindaron la atención médica de emergencia, la niña no logró sobrevivir.

Luego de que los servicios médicos confirmaron su fallecimiento, el cuerpo de Clara Vitória fue enviado al Instituto Médico Legal (IML) de Coarí, para someterlo por orden judicial a los procedimientos forenses correspondientes para estos casos.

De acuerdo al informe preliminar de los forenses, la mayoría de las heridas causadas por el ataque de las pirañas, fueron en el cuello. El lugar por donde cayó la niña no presentaba ningún tipo de protección porque estaba preparado para la futura construcción de un baño.