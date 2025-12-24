Una niña de dos años cayó a un río y murió al ser atacada por pirañas.

El lamentable episodio ocurrió el lunes último en la ciudad de Coari, en el estado de Amazonas, Brasil. Allí la niña identificada como Clara Vitória, se encontraba sola y caminaba fuera de su casa a la orilla del río, en un sector de la ribera que no contaba con protección para evitar posibles caídas.
De acuerdo al informe de la investigación, Clara cayó al río por un agujero que había en la estructura flotante. Sus padres se dieron cuenta de que algo grave ocurría cuando notaron que la niña no estaba a la vista.
Al notar la ausencia de la niña, los padres comenzaron a buscarla con desesperación por las inmediaciones, aunque sin resultados. Pocos minutos después de la caída, los propios familiares de Clara Vitória fueron los que la sacaron del agua, ya sin signos vitales en el río Amazonas.
Más allá de que tanto los familiares y vecinos, como los médicos que llegaron alertados por la situación le brindaron la atención médica de emergencia, la niña no logró sobrevivir.
Luego de que los servicios médicos confirmaron su fallecimiento, el cuerpo de Clara Vitória fue enviado al Instituto Médico Legal (IML) de Coarí, para someterlo por orden judicial a los procedimientos forenses correspondientes para estos casos.
De acuerdo al informe preliminar de los forenses, la mayoría de las heridas causadas por el ataque de las pirañas, fueron en el cuello. El lugar por donde cayó la niña no presentaba ningún tipo de protección porque estaba preparado para la futura construcción de un baño.