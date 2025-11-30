Macabro: encontraron el cuerpo de hombre flotando en el Riachuelo e investigan posible suicidio.

De acuerdo a algunos testimonios recogidos en la zona, fuentes de Prefectura Naval indicaron la posibilidad de que el hombre se habría arrojado al río, y su cuerpo fue hallado por una embarcación de esa fuerza. Entre otras hipótesis, no se descarta que la víctima se haya caído accidentalmente al Riachuelo, o también que haya sido empujado por un tercero en medio de alguna pelea.

Otra fuente consultada dio otra versión relacionada a una posible adicción al juego por parte de la víctima, quien habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida después de haber perdido una importante suma de dinero en las apuestas del casino.

Luego de varias horas de trabajo, personal de bomberos de La Boca lograron retirar el cuerpo del agua y se puso en marcha un importante operativo para identificar el cadáver y establecer las causas de la muerte.

“Estábamos con un grupo de turistas en un tour por La Boca cuando vimos el cuerpo flotando en el Riachuelo”, indicó una joven, coordinadora del grupo turístico.

La Boca cuerpo bomberos

“Inicialmente lo vio una mujer del grupo que me llamó para que viera yo también si se trataba de un cuerpo. Y sí, era un cuerpo de un hombre. Automáticamente llamamos al 911 para darle aviso a la Policía”, agregó la coordinadora en diálogo con A24.

La joven afirmo que era un hombre "de unos 45 o 50 años" y que tenía puesta "una chomba o remera azul marino con rayas blancas, bermudas y zapatillas negras".

El el caso, que por estas horas se encuentra en plena investigación intervino la Fiscalía del Barrio de la Boca, a cargo de Susana Callejas, quien espera los resultados de la autopsia al cuerpo del hombre.