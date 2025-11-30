6 señales que demuestra tu cuerpo cuando estás consumiendo mucha azúcar

"Muchas investigaciones demuestran una conexión entre el azúcar añadido y la calidad del sueño", afirma Ruth Franklin, dietista nutricionista registrada en Henry Ford Health. Una dieta alta en azúcar puede provocar que despiertes en la cama por la noche, lo que provoca fatiga diurna.

Comer mucha azúcar Comer mucha azúcar puede afectar nuestro sueño.

Bajos niveles de energía

Consumir mucha azúcar no solo afecta el sueño, sino que también provoca un aumento temporal en los niveles de energía. Pero ese aumento suele ir seguido de una fuerte caída. "Esos altibajos pueden provocar periodos de apatía o fatiga a lo largo del día", afirma Franklin.

Irritabilidad

Los niveles altos y bajos de azúcar también causan cambios de humor e irritabilidad. "Esos bajones de energía pueden agravar el estrés o aumentar los síntomas de trastornos como la ansiedad y la depresión", señala Franklin.

Acné

"Consumir mucha azúcar provoca un aumento repentino de la producción de insulina, la hormona que reduce los niveles de azúcar en sangre", explica Franklin. Desafortunadamente, la insulina también puede aumentar la producción de grasa en la piel, lo que provoca brotes de acné, puntos negros y poros tapados.

Inflamación

Cuando mantenemos una dieta alta en azúcar refinada provoca un aumento de la inflamación en todo el cuerpo. La inflamación crónica está relacionada con diversos problemas, como diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades autoinmunes.

Antojos

"Las empresas alimentarias quieren que los alimentos sean 'hiperpalatables' (es decir, súper sabrosos) para que queramos comer más. El azúcar es un componente importante de esa hiperpalatabilidad", dice Franklin. "Cuanto más azúcar comemos, más antojos tenemos. Eso puede provocar aumento de peso y todos los demás problemas que conlleva el exceso de azúcar", finaliza la profesional.