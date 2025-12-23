El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue autorizado a someterse a una operación de hernia.

La hernia inguinal ocurre cuando los tejidos del interior del abdomen salen por un punto débil de la pared muscular abdominal, formando un abultamiento en la zona, cuando esto ocurre en ambos lados, se denomina hernia inguinal bilateral.

Además, se informó que el juez De Moraes autorizó únicamente que la esposa de Bolsonaro, Michelle, sea la única acompañante del ex presidente durante el procedimiento. Durante su permanencia en el hospital, el ex presidente contará con custodia además del personal penitenciario.

Condenado Bolsonaro autorizado Jair Bolsonaro, quien cumple una condena a 27 años de cárcel, será somertido a una operación de hernia inguinal. Foto gentileza france24.com

Bolsonaro se encuentra cumpliendo condena en la Superintendencia de la Policía Federal desde el 22 de noviembre pasado, tras la violación de la tobillera electrónica que utilizaba mientras cumplía arresto domiciliario.

El ex presidente había sido condenado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años y tres meses de prisión por liderar una organización que intentó impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y subvertir el Estado democrático de Derecho.

El hecho se produjo a pocos días de la asunción como presidente de Inacio Lula da Silva, quien había vencido a Bolsonaro en las elecciones presidenciales.