Una niña de un año murió atropellada por un sodero que hacía marcha atrás

Una menor de un año murió en la tarde de este miércoles en Guaymallén en un accidente de tránsito al ser atropellada por una camioneta cuyo conductor estaba haciendo marcha atrás, aparentemente sin advertir la presencia de la niña.
La tragedia ocurrió unos minutos antes de las 16.30 en la zona de Los Corralitos.
Fue en la Finca Fernández de calle Milagros al 7300 donde se produjo este hecho luctuoso que conmovio a los vecinos.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad, un sodero al mando de una camioneta Nissan había dejado un pedido en la casa de la familia de la nena. Luego abordó el rodado, hizo marcha atrás, y embistió a la chiquita. "Accidentalmente", dice el parte oficial.
La menor fue trasladada rápidamente al microhospital de Puente de Hierro en Los Corralitos pero allí los profesionales de turno sólo pudieron constatar el fallecimiento de la niña.
Desde la oficina fiscal se dispuso la aprehensión del sodero, de 31 años, y el traslado del conductor a sede judicial para luego determinar el grando de responsabilidad que tuvo en el accidente,.