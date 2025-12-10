Una niña de un año murió atropellada por un sodero que hacía marcha atrás

accidente ftal niña guaymallen El lugar del accidente que le costó la vida a una menor de un año. Ministerio de Seguridad

De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad, un sodero al mando de una camioneta Nissan había dejado un pedido en la casa de la familia de la nena. Luego abordó el rodado, hizo marcha atrás, y embistió a la chiquita. "Accidentalmente", dice el parte oficial.

La menor fue trasladada rápidamente al microhospital de Puente de Hierro en Los Corralitos pero allí los profesionales de turno sólo pudieron constatar el fallecimiento de la niña.

Desde la oficina fiscal se dispuso la aprehensión del sodero, de 31 años, y el traslado del conductor a sede judicial para luego determinar el grando de responsabilidad que tuvo en el accidente,.