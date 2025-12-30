Cómo preparar blinis en sartén: las tortitas tipo canapé con salmón confitado y un aderezo especial

Los blinis con salmón confitado son una de esas recetas que elevan cualquier mesa festiva y son una opción elegante y sabrosa para la entrada de Año Nuevo. Estas pequeñas tortas de origen eslavo, similares a los pancakes o crepes, se preparan con ingredientes simples como harina, huevos, leche y levadura y se cocinan en la sartén.
Su tamaño pequeño y textura suave las hacen ideales como base para canapés, especialmente cuando se combinan con pescados y aderezos cremosos como salmón confitado y queso crema. En esta receta es rendidora y versátil, perfecta para sorprender a los invitados en la entrada de la cena de Año Nuevo.
Receta para hacer blinis con salmón confitado
Ingredientes:
Aderezo:
- 1/2 cda. de estragón picado
- 2 cdas. de queso crema
- 1 taza de crema
- 1 cdta. de salsa Tabasco
Blinis:
- 25 g de levadura fresca
- 1 taza de leche
- 500 g de harina 0000
- 3 yemas de huevo
- 1 pizca de sal
- 3 claras de huevo
- 1/2 taza de manteca derretida
- 1 cda. de azúcar
- 2 cdas. de aceite de maíz
Salmón:
- 2 dientes de ajo
- 2 filetes de salmón rosado
- 2 unidades de anís estrellado
- 2 ramitas de tomillo
- Aceite de girasol, c/n
- 3 tiras de piel de limón
Cómo preparar la receta de blinis, las tortitas para acompañar con salmón confitado
Blinis:
- Primero, en un bol, mezcla la harina junto con la sal y la levadura. Incorpora las yemas, el aceite y la manteca.
- A continuación, bate las claras con el azúcar a punto nieve e incorpora en dos partes a la preparación anterior, mezclando con movimientos envolventes. Deja reposar en la heladera.
Salmón:
- En una olla con aceite, coloca la cáscara de limón, el anís, el tomillo, el ajo y el salmón. Lleva al fuego hasta que alcance los 85 °C y se cocine.
- Deja reposar y corta en bastones.
Aderezo:
- Para elaborar el aderezo, mezcla el queso crema con el estragón, la crema y la salsa Tabasco.
- Reserva.
Armado:
- En una crepera con manteca caliente, coloca parte de la masa y cocina de ambos lados.
- Por encima de los blinis, agrega el salmón confitado y suma el aderezo.
- Para terminar, sirve los blinis con salmón en un plato y decora con anís y cáscara de limón.