Cómo preparar blinis en sartén: las tortitas tipo canapé con salmón confitado y un aderezo especial

Se trata de pequeñas tortas de origen eslavo con las que se pueden preparar canapés. Con salmón, se convierten en una de las recetas gourmet para Año Nuevo

Antonella Prandina
Los blinis son tortas con las que se pueden elaborar canapés con salmón y un aderezo de queso crema.

Los blinis con salmón confitado son una de esas recetas que elevan cualquier mesa festiva y son una opción elegante y sabrosa para la entrada de Año Nuevo. Estas pequeñas tortas de origen eslavo, similares a los pancakes o crepes, se preparan con ingredientes simples como harina, huevos, leche y levadura y se cocinan en la sartén.

Su tamaño pequeño y textura suave las hacen ideales como base para canapés, especialmente cuando se combinan con pescados y aderezos cremosos como salmón confitado y queso crema. En esta receta es rendidora y versátil, perfecta para sorprender a los invitados en la entrada de la cena de Año Nuevo.

blinis con salmón confitado

Receta para hacer blinis con salmón confitado

Ingredientes:

Aderezo:

  • 1/2 cda. de estragón picado
  • 2 cdas. de queso crema
  • 1 taza de crema
  • 1 cdta. de salsa Tabasco

Blinis:

  • 25 g de levadura fresca
  • 1 taza de leche
  • 500 g de harina 0000
  • 3 yemas de huevo
  • 1 pizca de sal
  • 3 claras de huevo
  • 1/2 taza de manteca derretida
  • 1 cda. de azúcar
  • 2 cdas. de aceite de maíz

Salmón:

  • 2 dientes de ajo
  • 2 filetes de salmón rosado
  • 2 unidades de anís estrellado
  • 2 ramitas de tomillo
  • Aceite de girasol, c/n
  • 3 tiras de piel de limón
blinis con salmón confitado (2)

Cómo preparar la receta de blinis, las tortitas para acompañar con salmón confitado

Blinis:

  1. Primero, en un bol, mezcla la harina junto con la sal y la levadura. Incorpora las yemas, el aceite y la manteca.
  2. A continuación, bate las claras con el azúcar a punto nieve e incorpora en dos partes a la preparación anterior, mezclando con movimientos envolventes. Deja reposar en la heladera.

Salmón:

  1. En una olla con aceite, coloca la cáscara de limón, el anís, el tomillo, el ajo y el salmón. Lleva al fuego hasta que alcance los 85 °C y se cocine.
  2. Deja reposar y corta en bastones.

Aderezo:

  1. Para elaborar el aderezo, mezcla el queso crema con el estragón, la crema y la salsa Tabasco.
  2. Reserva.

Armado:

  1. En una crepera con manteca caliente, coloca parte de la masa y cocina de ambos lados.
  2. Por encima de los blinis, agrega el salmón confitado y suma el aderezo.
  3. Para terminar, sirve los blinis con salmón en un plato y decora con anís y cáscara de limón.

