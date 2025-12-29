Cómo preparar el mejor chimichurri casero para pizza: la receta rápida y riquísima

Cuando uno prepara una pizza en casa, le pone el mejor de los empeños para que salga lo mejor posible. Y entre todos los ingredientes que se le puede agregar, está el chimichurri que tanto sabor le da. Se trata de una receta que utilizan las mejores pizzerías y queda espectacular.
Esta receta de chimichurri para pizza se puede elaborar en cuestión de minutos, un rato antes de sacar las pizzas del horno, para realizar el sabor de esta comida, una de las más consumidas en la Argentina y muchos lugares del mundo.
Lo mejor de este condimento pizzero es que se hace de manera rápida, se prepara con ingredientes clásicos y le encanta a casi todo el mundo.
Por su sabor distinguido y exquisito, este adobo de sabor intenso y marcado lo utilizan mucho en varias pizzerías, dándole un toque distintivo.
Este chimichurri que se esparce sobre el queso caliente, se puede elaborar con muchas recetas que uno puede encontrar en internet. Sin embargo, la mejor opción es una receta casera que se prepara hace muchos años en mi familia y no tiene desperdicio.
Todo el que probó la pizza con este chimichurri, asegura que es un antes y después.
Receta de chimichurri casero para pizza
Todo aquel que quiere realzar el sabor de la pizza, necesitará estos ingredientes para poner manos a la obra:
Ingredientes
- Media taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de vinagre de vino
- 1 diente de ajo
- Orégano
- Ají molido
- Pimentón
- Sal
- Pimienta
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- La receta se inicia colocando en un recipiente unas rebanadas de un diente de ajo, pelado previamente, junto con el vinagre y el aceite.
- Incorporar a la receta estos ingredientes: sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano.
- Mezclar con una cuchara todos los ingredientes y retirar el ajo para que no quede un sabor tan invasivo. Los amantes del ajo pueden dejarlo.
- Lo mejor es dejar reposar el chimichurri por media hora antes de colocar a la pizza. Mientras más tiempo se deje, más se potenciarán los sabores.
- Este chimichurri, así como se puede aprovechar y colocar a la pizza, dándole un toque especial al queso, se puede saborear utilizándolo en otras comidas, como carnes o distintos sándwiches.