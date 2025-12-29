Cómo preparar el mejor chimichurri casero para pizza: la receta rápida y riquísima

Por su sabor distinguido y exquisito, este adobo de sabor intenso y marcado lo utilizan mucho en varias pizzerías, dándole un toque distintivo.

Este chimichurri que se esparce sobre el queso caliente, se puede elaborar con muchas recetas que uno puede encontrar en internet. Sin embargo, la mejor opción es una receta casera que se prepara hace muchos años en mi familia y no tiene desperdicio.

Todo el que probó la pizza con este chimichurri, asegura que es un antes y después.

receta-chimichurri-pizza

Receta de chimichurri casero para pizza

Todo aquel que quiere realzar el sabor de la pizza, necesitará estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

Media taza de aceite de girasol

1 cucharadita de vinagre de vino

1 diente de ajo

Orégano

Ají molido

Pimentón

Sal

Pimienta

receta-chimichurri-pizza1

Receta de chimichurri casero, paso a paso