Cómo hacer pickles caseros deliciosos: la receta con verduras, vinagre y otros ingredientes

Las conservas, método de conservación de alimentos para alargar su vida útil, se pueden preparar con todo tipo de recetas. En este caso, una conserva que es una bendición para el paladar, es la receta de pickles caseros, una verdadera delicia que tiene al vinagre como uno de los ingredientes protagonistas.
Esta riquísima receta de pickles caseros en vinagre, es una idea maravillosa para disfrutar con su sabor intenso cualquier día del año.
Lo bueno, además de su sabor, es que es una receta que se hace con ingredientes fáciles de conseguir y que por lo genera uno puede llegar a tener en casa. También se destaca por elaborarse con un paso a paso demasiado entretenido y fácil de llevar a cabo.
Los pickles, con un sabor a vinagre característico para chuparse los dedos, se puede comer a cualquier hora del día. Quedan muy bien en una picada junto a otros ingredientes, ensaladas, salsas, platos fríos o calientes.
Esta receta se hace con diferentes verduras, que se someten a una solución de agua, vinagre y sal, arrojando un resultado espectacular.
Estas verduras fermentadas para lograr una mejor conservación y tener almacenadas en frascos, se preparan a partir de una receta con resultados extraordinarios y que muy bien le sale al sitio quecocinohoy.
Receta de pickles caseros en vinagre
Todo aquel que quiera hacer esta receta, de pickles caseros en vinagre, deberá estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:
Ingredientes
- 1 pepino
- 1 zanahoria
- 1/2 coliflor blanco
- 2 ajíes amarillos
- 1 cebolla morada
- 300 cc de vinagre de alcohol
- 200 cc de agua
- 50 gramos de azúcar
- 10 gramos de sal
- Pimienta
- Laurel
- 3 frascos esterilizados
Receta de pickles caseros, paso a paso
- Lavar todas las verduras en abundante agua. Secar
- Cortar los ajíes por la mitad y retirarles todas las semillas.
- Cortar la coliflor en pedazos de 2 centímetros, incluido el tallo y la flor.
- Cortar la zanahoria en bastoncitos, de unos 4 centímetros aproximadamente.
- La cebolla se corta en pequeños cubos.
- Cortar el pepino en rodajas de unos 2 centímetros de espesor.
- Conseguir un par de frascos, lavarlos bien y esterilizarlos.
- Colocar la verdura dentro de los frascos.
- Poner a hervir agua, vinagre, sal y azúcar por unos 15 minutos.
- Incorporar líquido en los frascos hasta que las verduras queden bien tapadas.
- Llevar a la heladera y deja reposar al menos tres días antes de consumir.