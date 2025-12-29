Cómo hacer pickles caseros deliciosos: la receta con verduras, vinagre y otros ingredientes

Los pickles, con un sabor a vinagre característico para chuparse los dedos, se puede comer a cualquier hora del día. Quedan muy bien en una picada junto a otros ingredientes, ensaladas, salsas, platos fríos o calientes.

Esta receta se hace con diferentes verduras, que se someten a una solución de agua, vinagre y sal, arrojando un resultado espectacular.

Estas verduras fermentadas para lograr una mejor conservación y tener almacenadas en frascos, se preparan a partir de una receta con resultados extraordinarios y que muy bien le sale al sitio quecocinohoy.

Receta de pickles caseros en vinagre

Todo aquel que quiera hacer esta receta, de pickles caseros en vinagre, deberá estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:

Ingredientes

1 pepino

1 zanahoria

1/2 coliflor blanco

2 ajíes amarillos

1 cebolla morada

300 cc de vinagre de alcohol

200 cc de agua

50 gramos de azúcar

10 gramos de sal

Pimienta

Laurel

3 frascos esterilizados

Receta de pickles caseros, paso a paso