Cómo se hace el hummus de garbanzos: la receta tradicional con 7 ingredientes y en 5 minutos

Una de las recetas más fáciles y saludables para hacer en casa es el hummus de garbanzo, una salsa cremosa a base de legumbre y aceite de oliva

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El hummus de garbanzos es una de las recetas más saludables y sencillas para ahcer en casa. 

El hummus de garbanzo es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía mediterránea y en los últimos años ganó gran protagonismo en Argentina. Esta salsa cremosa suele servirse como entrada o acompañamiento, especialmente con pan tostado, y es cada vez más elegida por su sabor y versatilidad.

El garbanzo, ingrediente principal del hummus, es una legumbre con un alto valor nutricional. Aporta proteínas, fibra y minerales como hierro, fósforo y magnesio, además de vitaminas del grupo B, lo que convierte a esta receta en una opción saludable y completa.

Para preparar esta receta en casa, se combinan los garbanzos con aceite de oliva, jugo de limón y ajo, entre otros ingredientes, y se procesan hasta lograr una pasta espesa y homogénea. El resultado es una salsa ideal para untar, acompañar ensaladas, sánguches o carnes, y disfrutar en cualquier momento del día.

Receta Hummus de garbanzos.jpg

Receta para hacer hummus de garbanzos

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 70 g de aceite de oliva virgen extra
  • 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
  • 50 ml de agua
  • 1 diente de ajo
  • Sal, a gusto
  • 30 g de jugo de limón
  • Comino, a gusto
  • 100 g de yogur natural (opcional)
receta hummus (1).jpg

Cómo preparar la receta de hummus de garbanzos, paso a paso

  1. Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
  2. A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
  3. Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
  4. Si el Hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.

En 5 minutos tienen un exquisito hummus de garbanzos listo para aderezar sánguches, carnes, ensaladas y tostadas. Al no tener aditivos ni conservantes, es mucho más saludable que las salsas que se consiguen en el supermercado.

