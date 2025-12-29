Cómo se hace el hummus de garbanzos: la receta tradicional con 7 ingredientes y en 5 minutos

El garbanzo, ingrediente principal del hummus, es una legumbre con un alto valor nutricional. Aporta proteínas, fibra y minerales como hierro, fósforo y magnesio, además de vitaminas del grupo B, lo que convierte a esta receta en una opción saludable y completa.

Para preparar esta receta en casa, se combinan los garbanzos con aceite de oliva, jugo de limón y ajo, entre otros ingredientes, y se procesan hasta lograr una pasta espesa y homogénea. El resultado es una salsa ideal para untar, acompañar ensaladas, sánguches o carnes, y disfrutar en cualquier momento del día.