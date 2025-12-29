Cómo se hace el hummus de garbanzos: la receta tradicional con 7 ingredientes y en 5 minutos

El hummus de garbanzo es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía mediterránea y en los últimos años ganó gran protagonismo en Argentina. Esta salsa cremosa suele servirse como entrada o acompañamiento, especialmente con pan tostado, y es cada vez más elegida por su sabor y versatilidad.
El garbanzo, ingrediente principal del hummus, es una legumbre con un alto valor nutricional. Aporta proteínas, fibra y minerales como hierro, fósforo y magnesio, además de vitaminas del grupo B, lo que convierte a esta receta en una opción saludable y completa.
Para preparar esta receta en casa, se combinan los garbanzos con aceite de oliva, jugo de limón y ajo, entre otros ingredientes, y se procesan hasta lograr una pasta espesa y homogénea. El resultado es una salsa ideal para untar, acompañar ensaladas, sánguches o carnes, y disfrutar en cualquier momento del día.
Receta para hacer hummus de garbanzos
Ingredientes:
- 400 g de garbanzos cocidos
- 70 g de aceite de oliva virgen extra
- 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
- 50 ml de agua
- 1 diente de ajo
- Sal, a gusto
- 30 g de jugo de limón
- Comino, a gusto
- 100 g de yogur natural (opcional)
Cómo preparar la receta de hummus de garbanzos, paso a paso
- Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
- A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
- Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
- Si el Hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
En 5 minutos tienen un exquisito hummus de garbanzos listo para aderezar sánguches, carnes, ensaladas y tostadas. Al no tener aditivos ni conservantes, es mucho más saludable que las salsas que se consiguen en el supermercado.