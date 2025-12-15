Cómo hacer la mejor masa para pizza casera: la receta tradicional italiana

Cuando uno no sabe qué cocinar o cómo sorprender a la familia con una rica comida, seguramente se ganará más de un elogio si se elabora receta de unas ricas pizzas caseras, hechas con una masa al mejor estilo italiano.
El paso a paso de la receta de masa de pizzas caseras es fácil de realizar y se hace con pocos ingredientes.
Se trata de una receta que es bastante rendidora, le encanta a todo el mundo y es un manjar que se destaca por su masa aireada, que queda espectacular cuando se al acompaña de una buena salsa y un mejor queso.
Esta receta se destaca por una masa crujiente, es una de las preparaciones que todo el mundo puede realizar en casa y una de las más elegidas por los expertos cocineros.
Esta masa que proporciona unas pizzas deliciosas, se hace con una receta que da a conocer el sitio recetaaldia.com.
Receta de masa para pizza italiana
Todo el que quiera elaborar esta receta que sale exquisita, deberá contar con estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo 0000
- 325 ml de agua tibia
- 10 gramos de sal
- 25 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cucharadita de azúcar
- Lo primero que hay que hacer, es activar la levadura. De usar levadura seca en la receta, se procede a disolverla en 100 ml de agua tibia junto con el azúcar. Se deja reposar por 10 minutos. Para levadura fresca, se desgrana y desarma con las manos, para agregar en la harina en el siguiente paso.
- Colocar la harina previamente tamizada en un recipiente. Agregar la sal y realizar un huevo en el centro.
- Colocar la levadura en el centro junto con el agua templada y un chorrito de aceite de oliva.
- Con las manos comenzar a integrar todos los ingredientes, hasta lograr una masa homogénea y elástica. Ayudarse con harina para que la masa no se peque en las manos.
- Realizar un bollo con la masa, colocar en un bol untado con un poco de aceite y dejarla que eleve con un trapo o repasador por encima, por unas 2 horas, hasta que esta haya duplicado su tamaño.
- Cortar la masa en distintos bollos, para luego llevar a una fuente y dejar fermentando por unos 20 minutos más, siempre tapados con un repasador.
- Tomar uno de los bollos y en una superficie enharinada, estirarlo con las manos o un bolillo, hasta darle forma a la pizza.
- Llevar las pizzeras con las masas al horno previamente calentado a 250. Cocinar y agregar los ingredientes de la preferencia de cada uno.