Godoy Cruz recibe a San Miguel en el Gambarte por la Primera Nacional

Godoy Cruz juega ante San Miguel, este sábado desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ª fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido cuenta con el arbitraje de Matías Billone.
Godoy Cruz recibe a San Miguel, este sábado desde las 16.30, por la fecha 10 de la zona A de la Primera Nacional. El Tomba viene de perder ante San Telmo
Godoy Cruz juega ante San Miguel, este sábado desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ª fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido cuenta con el arbitraje de Matías Billone.
Godoy Cruz viene de caer ante San Telmo por 2 a 0, de visitante. Sin embargo, buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte, ya que en su última presentación le ganó 2 a 0 de local a Acassuso y previamente superó por 2 a 1 a Ferro, en lo que fue su primera victoria desde la vuelta a su estadio.