Godoy Cruz recibe a San Miguel en el Gambarte por la Primera Nacional

Godoy Cruz - San Telmo.

Godoy Cruz viene de caer ante San Telmo por 2 a 0, de visitante. Sin embargo, buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte, ya que en su última presentación le ganó 2 a 0 de local a Acassuso y previamente superó por 2 a 1 a Ferro, en lo que fue su primera victoria desde la vuelta a su estadio.