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Godoy Cruz recibe a San Miguel en el Gambarte por la Primera Nacional

Godoy Cruz recibe a San Miguel, este sábado desde las 16.30, por la fecha 10 de la zona A de la Primera Nacional. El Tomba viene de perder ante San Telmo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]

Godoy Cruz juega ante San Miguel, este sábado desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ª fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido cuenta con el arbitraje de Matías Billone.

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Godoy Cruz - San Telmo.

Godoy Cruz viene de caer ante San Telmo por 2 a 0, de visitante. Sin embargo, buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte, ya que en su última presentación le ganó 2 a 0 de local a Acassuso y previamente superó por 2 a 1 a Ferro, en lo que fue su primera victoria desde la vuelta a su estadio.

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