Godoy Cruz empata con San Miguel en el Gambarte por la Primera Nacional

godoy-cruz Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Tomba, que viene de perder su invicto ante San Telmo en la derrota de Buenos Aires, en estos primeros 45 minutos arrancó con todo donde buscó el arco del Trueno Verde.

El ingreso de Francisco Gerometta en el lugar del expulsado Lucas Arce en la defensa fue el único cambio que metió el entrenador Mariano Toedtli con respecto a los once que arrancaron jugando ante San Telmo.

El equipo visitante tuvo a los 15' del primer tiempo una ocasión muy clara con un cabezazo de Bruno Nasta que contuvo muy bien Roberto Ramírez.

A los 20’ Brian Orosco quiso dominar el balón, salió lesionado y en su lugar ingresó Juan Andrada.

Francisco Gerometta tuvo una chance muy clara para el local con un remate que se fue por arriba del travesaño.

Y en el final Tomás Pozzo llegó con un zurdazo que se fue arriba del travesaño.

Los primeros cuarenta cinco fueron de trámite parejo, donde el Expreso tuvo mucho la pelota y sobre el final generó situaciones de gol.