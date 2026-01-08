Huracán Las Heras abrió el año del básquet mendocino con derrota

Huracán Las Heras fue el encargado de levantar el telón de los nuestros pero no de la manera esperada. El Globo visitó en La Rioja a Fusión Riojana y fue derrotado 88 a 79. Lucas Chiri Reyes se estrenó en el equipo de Agustín Pujol con 7 puntos, siendo lo más resonante del mercado de pases.

Los parciales reflejan el desarrollo del juego: 26-21 en el primer cuarto, 24-17 en el segundo, 20-17 en el tercero y 18-24 en el último. Tras un arranque parejo, Fusión logró despegar antes del descanso largo y sostuvo la ventaja con orden defensivo y buena circulación del balón.