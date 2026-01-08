Huracán Las Heras abrió el año del básquet mendocino con derrota

La temporada 2026 del básquet mendocino arrancó bien temprano. Iniciado el año, hay tres elencos de la provincia que estarán compitiendo a nivel nacional: San José en Liga Femenina más Huracán Las Heras y Rivadavia en Liga Argentina masculina.
En el estreno del torneo nacional, Huracán Las Heras no pudo contra Fusión Riojana.
Huracán Las Heras fue el encargado de levantar el telón de los nuestros pero no de la manera esperada. El Globo visitó en La Rioja a Fusión Riojana y fue derrotado 88 a 79. Lucas Chiri Reyes se estrenó en el equipo de Agustín Pujol con 7 puntos, siendo lo más resonante del mercado de pases.
Los parciales reflejan el desarrollo del juego: 26-21 en el primer cuarto, 24-17 en el segundo, 20-17 en el tercero y 18-24 en el último. Tras un arranque parejo, Fusión logró despegar antes del descanso largo y sostuvo la ventaja con orden defensivo y buena circulación del balón.
En lo estadístico, el elenco local fue superior en los rubros colectivos, dominando los rebotes (36-29) y las asistencias (20-16), además de generar más recuperaciones (8-5). En ofensiva, el local lanzó con 52% de efectividad de campo, apoyándose principalmente en el juego interior (64% en dobles), mientras que desde el perímetro mantuvo un porcentaje regular.
Los otros dos mendocinos preparan sus sendos bautismos: San José jugará este 13 de enero ante Fusión Riojana como visitante desde las 21. Mientras que el Naranja saldrá a escena el miércoles 14 de enero frente a Comunicaciones en condición de visitante, mientras que el viernes 16 será visitante de Santa Paula y el domingo 18 finalizará la gira fuera de casa frente a Colón de Santa Fe.