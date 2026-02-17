Pocos lo saben: este es el truco definitivo para quitar una mancha de lavandina o cloro de la ropa

Ver una mancha blanca de lavandina o cloro en una remera o un pantalón suele sentirse como una tragedia, ya que todos pensamos a primera vista que no hay vuelta atrás. Por suerte, existe un truco infalible que nos permitirá recuperar la ropa afectada en pocos pasos. Para esto, solo necesitaremos de una bebida que probablemente tengamos en casa.
Adiós manchas de cloro o lavandina: el truco para recuperar una prenda afectada
A diferencia de otras manchas, el cloro o la lavandina no añaden suciedad, sino que eliminan el pigmento, exhibiendo la ausencia de color en esa prenda. Para recuperar el estado original, los especialistas de Ok diario sugieren poner en práctica el truco del vodka, un método desconocido y altamente eficiente.
El secreto reside en que estas bebidas poseen una graduación alcohólica específica que permite actuar como un solvente suave, capaz de aflojar el tinte original de las fibras sanas que rodean la mancha para redistribuirlo. Otros tipos de alcohol podrían no generar el mismo efecto o incluso dañar el tejido.
Para el truco, el primer paso será colocar en un recipiente un cuarto de vaso de vodka. Luego, mojar un pedacito de algodón en la bebida para luego frotar en la prenda desde la zona con color hacia el centro de la mancha de cloro. El objetivo es arrastrar el pigmento sobrante de las áreas adyacentes para que cubra la zona decolorada con lavandina.
Este método funciona de manera óptima en manchas pequeñas y sobre todo en prendas de colores claros, donde la transición de color es más sencilla de difuminar. Además, la rapidez es clave: entre más pronto actúes tras el contacto con la lavandina o cloro, mejores serán los resultados.
Cómo tapar una mancha de cloro o lavandina de una prenda oscura
Si la prenda es de color oscuro o la mancha es demasiado extensa, el truco del vodka podría no ser suficiente. En esos casos, no todo está perdido, solo es momento de ponerse creativos:
- Tintes textiles: podés adquirir tintes comerciales de un tono idéntico al original y seguir las instrucciones del fabricante para restaurar la pieza por completo.
- Bordado: los parches bordados son una tendencia al alza que aporta personalidad y permite, incluso, renovar la prenda.
De esta forma, una prenda negra o de color oscuro que se manchó con lavandina o cloro quedará como nueva gracias a estos dos trucos.