Pocos lo saben: este es el truco definitivo para quitar una mancha de lavandina o cloro de la ropa

Para el truco, el primer paso será colocar en un recipiente un cuarto de vaso de vodka. Luego, mojar un pedacito de algodón en la bebida para luego frotar en la prenda desde la zona con color hacia el centro de la mancha de cloro. El objetivo es arrastrar el pigmento sobrante de las áreas adyacentes para que cubra la zona decolorada con lavandina.

mancha cloro lavandina Truco para recuperar ropa manchada con lavandina o cloro.

Este método funciona de manera óptima en manchas pequeñas y sobre todo en prendas de colores claros, donde la transición de color es más sencilla de difuminar. Además, la rapidez es clave: entre más pronto actúes tras el contacto con la lavandina o cloro, mejores serán los resultados.

Cómo tapar una mancha de cloro o lavandina de una prenda oscura

Si la prenda es de color oscuro o la mancha es demasiado extensa, el truco del vodka podría no ser suficiente. En esos casos, no todo está perdido, solo es momento de ponerse creativos:

Tintes textiles: podés adquirir tintes comerciales de un tono idéntico al original y seguir las instrucciones del fabricante para restaurar la pieza por completo.

Bordado: los parches bordados son una tendencia al alza que aporta personalidad y permite, incluso, renovar la prenda.

De esta forma, una prenda negra o de color oscuro que se manchó con lavandina o cloro quedará como nueva gracias a estos dos trucos.