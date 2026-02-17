El truco para guardar la carne molida en el freezer: no ocupa espacio y rinde más comidas

Además, cada vez que intentamos sacar un poco para preparar una receta, nos encontramos en la difícil tarea de romper la bola de carne molida para poder retirar la porción que necesitamos. Por suerte, existe un truco de cocina para solucionar ambos problemas.

Para realizar este truco, coloca la carne molida en una bolsa para freezer. Extiéndela con tus manos hasta formar una lámina o rectángulo. Con un cuchillo marca las porciones por encima de la bolsa, tal como se ve en el truco. Coloca la carne fraccionada en el freezer y retira la porción que necesites cuando lo desees, sin tener que partir la bola de carne molida.

Un truco y algo más: cómo mantener el freezer ordenado y limpio

Para limpiar la heladera y el freezer, siempre tienes que asegurarte de que estén vacíos y desenchufados. Lo ideal es retirar todos los alimentos y colocarlos en una conservadora mientras realizas la limpieza.

Antes de comenzar con la limpieza, aprovecha para eliminar todos los alimentos vencidos o en mal estado. Coloca fechas de envasado a los recipientes con comida, organiza en contenedores cerrados y retira lo que ya no se puede consumir.

El freezer mantiene el desarrollo de organismos detenido por un tiempo, pero no para siempre. Por eso hay que consumir los alimentos descongelados apenas se bajan del freezer y empiezan a liberar agua.

freezer Realiza una limpieza mensual del freezer para evitar el mal funcionamiento.

Lo mejor es limpiar el freezer con una mezcla de agua y vinagre. El vinagre ablanda la grasa pegada en las paredes del electrodoméstico, mantiene el interior libre de malos olores y remueve la suciedad en general. También puedes usar un poco de bicarbonato de sodio con jabón de platos para limpiar el freezer en profundidad.

Organiza los alimentos en el freezer y la heladera de acuerdo a las zonas y la necesidad de temperatura que tengan. Cuando colocamos comida en el freezer, desordenada y mal envasada, ocupamos mal el espacio y podemos tapar los sectores de ventilación del aparato, necesarios para que no se forme la bola de hielo y el freezer enfríe bien.