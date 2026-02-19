Pulmones urbanos: tres árboles ideales que dan sombra sin romper la vereda de casa

arboles1

Tres árboles ideales que dan sombra sin romper la vereda

El Crespón (Lagerstroemia indica)

Es, quizás, el favorito de los paisajistas modernos para veredas angostas y jardines chicos de la casa. Su gran ventaja es que tiene raíces profundas que no buscan expandirse hacia los costados, lo que garantiza la integridad de los pisos.

Sombra: proporciona una sombra media, ideal para refrescar frentes.

Atractivo: además de su porte controlado, ofrece una floración espectacular en verano (en tonos rosa, blanco o lila) y un tronco liso y decorativo.

arboles-el-crespon Árboles: El Crespón.

Fresno Americano (Fraxinus pennsylvanica)

Un clásico de la arboleda pública en ciudades argentinas por una razón: su resistencia. Sus raíces tienden a ir hacia abajo más que hacia los laterales, lo que minimiza el riesgo de fisuras en el pavimento si se planta correctamente.

Sombra: su copa es densa y globosa, creando un "paraguas" verde muy efectivo contra el sol intenso.

Mantenimiento: es de crecimiento rápido y caducifolio, lo que permite que el sol pase en invierno cuando más se necesita.

arboles-fresno-americano Árboles: Fresno Americano.

Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)

Nuestra especie nativa por excelencia. Aunque es un árbol de mayor porte, su sistema radicular no es agresivo comparado con especies como el álamo o el sauce. Es perfecto para veredas medianas o amplias.

Sombra: ofrece una sombra filtrada y fresca, muy agradable para el descanso.

Valor estético: su floración azul-violácea en primavera es un espectáculo visual que revaloriza cualquier propiedad.

Consejo a la hora de plantar árboles: antes de plantar en el patio o jardín del frente de la casa, recordá siempre consultar la normativa municipal de tu zona y realizar un pozo profundo con buena tierra para guiar las raíces hacia abajo desde el primer día.

arboles-jacaranda Árboles: Jacarandá.

Árboles para vereda: raíces no invasivas y sombra

Este video es muy útil porque muestra visualmente cómo lucen estas especies en casa y profundiza en por qué sus raíces no dañan las estructuras:

Embed - 5 Árboles que NO Levantan Veredas ni Pisos! Ideal Frentes de Casa