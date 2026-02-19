Pulmones urbanos: tres árboles ideales que dan sombra sin romper la vereda de casa

A la hora de forestar el frente de casa o renovar el jardín del patio con árboles, el dilema suele ser el mismo: queremos sombra fresca para combatir el verano, pero tememos que, con los años, las raíces terminen destruyendo cañerías y levantando baldosas.
Sin embargo, existen especies de árboles "amigables" con la infraestructura urbana. Seleccionamos tres variedades que destacan por su equilibrio entre una copa generosa y un sistema radicular respetuoso del suelo.
No hay nada peor que, con el paso del tiempo, la raíz de un árbol rompa la vereda, el jardín y haga un desastre. Ni hablar si se plantó con la finalidad de que dé sombra y no lo haga.
Tres árboles ideales que dan sombra sin romper la vereda
El Crespón (Lagerstroemia indica)
Es, quizás, el favorito de los paisajistas modernos para veredas angostas y jardines chicos de la casa. Su gran ventaja es que tiene raíces profundas que no buscan expandirse hacia los costados, lo que garantiza la integridad de los pisos.
- Sombra: proporciona una sombra media, ideal para refrescar frentes.
- Atractivo: además de su porte controlado, ofrece una floración espectacular en verano (en tonos rosa, blanco o lila) y un tronco liso y decorativo.
Fresno Americano (Fraxinus pennsylvanica)
Un clásico de la arboleda pública en ciudades argentinas por una razón: su resistencia. Sus raíces tienden a ir hacia abajo más que hacia los laterales, lo que minimiza el riesgo de fisuras en el pavimento si se planta correctamente.
- Sombra: su copa es densa y globosa, creando un "paraguas" verde muy efectivo contra el sol intenso.
- Mantenimiento: es de crecimiento rápido y caducifolio, lo que permite que el sol pase en invierno cuando más se necesita.
Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)
Nuestra especie nativa por excelencia. Aunque es un árbol de mayor porte, su sistema radicular no es agresivo comparado con especies como el álamo o el sauce. Es perfecto para veredas medianas o amplias.
- Sombra: ofrece una sombra filtrada y fresca, muy agradable para el descanso.
- Valor estético: su floración azul-violácea en primavera es un espectáculo visual que revaloriza cualquier propiedad.
Consejo a la hora de plantar árboles: antes de plantar en el patio o jardín del frente de la casa, recordá siempre consultar la normativa municipal de tu zona y realizar un pozo profundo con buena tierra para guiar las raíces hacia abajo desde el primer día.
Árboles para vereda: raíces no invasivas y sombra
