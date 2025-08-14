Francisco, el pequeño de Tunuyán que regalará sus propios juguetes en el Día del Niño

La publicación se llenó de corazones y comentarios en pocas horas. “Qué hermoso”, “Qué niño más dulce”, “Es un ejemplo ese pequeñito”. Entre los mensajes también hubo pedidos de ayuda, como el de una mamá que escribió: “Si podés me das a mí, tengo un nene y aún no pude comprarle”.

Francisco, el nene de Tunuyán que dona muchos de sus juguetes

Aunque el video se hizo viral, no es la primera vez que Francisco dona lo que tiene. Briza lo cuenta con orgullo: siempre que sacan ropa que ya no le entra o juguetes que no usa, los dejan afuera para que algún niño se los lleve. También zapatillas o camperas. No esperan a que alguien lo pida, simplemente lo hacen. Según su mamá, él siempre tuvo ese gesto, incluso siendo más pequeño. Y es que Francisco creció viendo que en su casa se comparte lo que se tiene, aunque no sobre.

francisco dona juguetes para dia del niño tunuyan Francisco, a la izquierda, junto a sus hermanos y su mamá en la placita frente a su casa. Allí llevará sus juguetes este domingo, Día del Niño. Gentileza

En esta ocasión, la diferencia es que el plan se organizó para una fecha especial y con una meta clara: que ningún niño del barrio se quede sin un regalo el Día del Niño. Briza cuenta que ya le escribieron muchas mamás diciendo que no tienen juguetes o ropa, que tienen varios hijos y que no pueden comprarles algo a todos.

“Han sido más las personas que pidieron ayuda que las que ofrecieron colaborar, pero eso no nos quita las ganas de llevar adelante la idea. No pienso quedarme de brazos cruzados con esta idea de mi hijo”, sostuvo Briza en diálogo con Diario UNO.

francisco dona juguetes dia del niño tunuyan A Francisco, que vive en Tunuyán, le enseñaron desde muy chiquito a ser solidario y generoso. Y este domingo, Día del Niño, lo demuestra. Gentileza

El domingo, Francisco no estará solo. Sus papás, Briza y Jeremías, y sus hermanos Sara y Samuel lo acompañarán. Se instalarán en la placita de calle Argentina, a metros del anexo municipal. Ahí, frente a su casa, entregarán juguetes y ropa en buen estado. La propuesta es simple: quien quiera donar puede acercarse ese día o contactarse antes para coordinar. Briza incluso se ofreció a pasar a buscar lo que puedan aportar, para que la ayuda llegue sin excusas.

El gesto ya generó otras posibilidades: una mujer que trabaja en un merendero la contactó para sumarlos a su festejo. Aunque todavía no lo coordinaron, la idea entusiasma a la familia porque permitiría llegar a más chicos. Desde que se viralizó el video, ya mucha gente sabe que estarán en la plaza y eso aumenta las chances de que más niños reciban algo especial este domingo en que se celebra el Día del Niño.

francisco y su mama brisa donan juguetes dia del niño tunuyan La sonrisa de Francisco y el ejemplo de su mamá. Este Día del Niño pondrán manos a la obra por otros chicos. Gentileza

Francisco cursa primer grado en la escuela Vicente López. Es inquieto, alegre y, según su mamá, un nene muy empático, que siempre piensa en los demás.

“Lo que aprendió en casa y con sus abuelos, es decir, la solidaridad, se traduce en actos como este, que nacen sin que nadie se lo pida. Él ama genuinamente. Siempre que puede, da. Lo criamos así, con las herramientas que creemos correctas. Y es lindo ver que lo lleva puesto, que lo hace naturalmente”, dice Briza.

La familia vive de su trabajo: Jeremías atiende un comercio todos los días y Briza es franquera en un supermercado, con horarios rotativos. No les sobra nada, pero lo que tienen, lo comparten. Esa es la enseñanza que Francisco ve y repite. Briza reconoce que este tipo de valores no se transmiten de un día para otro, sino que son parte de la vida cotidiana, de las charlas en la mesa, de las acciones pequeñas que se repiten en silencio.

Una propuesta que llega en un momento económico difícil para comprar juguetes

La propuesta de Francisco llega en un momento donde muchas familias enfrentan una situación económica difícil. Un juguete nuevo, que antes podía parecer algo accesible, hoy es un gasto que muchas veces se pospone frente a necesidades básicas como la comida o la ropa.

En el barrio, más de uno ya le dijo a Briza que Francisco es un ejemplo. Ella sonríe y responde que él simplemente es así, que no actúa para la cámara ni busca reconocimiento. Es un niño que entiende que dar es tan importante como recibir, y que una sonrisa puede ser tan valiosa como cualquier juguete nuevo.

Cómo y dónde donar ropa y juguetes para el Día del Niño

Quienes quieran sumarse a la propuesta este Día del Niño pueden comunicarse con Briza Marianetti por Facebook, al WhatsApp 2622 519100 o por Instagram @brimarianetti. Las donaciones de juguetes y ropa en buen estado serán entregadas el domingo, a partir de la tarde, en la plaza de calle Argentina.