El parque infantil te espera el viernes con un mega festejo por el día del niño

La obra combina teatro, danza, humor y reflexión, con el objetivo de emocionar y generar conciencia en grandes y chicos.





El programa Estaciones Infantiles, que recorre distintos puntos de San Rafael llevando actividades y espectáculos para los más chico.

El cierre, a las 17, estará a cargo de Bandín, el dúo cuartetero integrado por Luján y Milena, que se ha ganado la simpatía del público infantil con sus versiones en cuarteto de canciones animadas.

En su repertorio incluyen temas clásicos del género, como El cocinero de La Mona Jiménez adaptado con letras para niños, y reversiones de hits de Disney como Bajo el Mar (La Sirenita) y Soy tu Amigo Fiel (Toy Story).

La propuesta, con entrada libre y gratuita, apunta a generar un espacio de encuentro y diversión para toda la familia, en una fecha tan especial como el Día del Niño.