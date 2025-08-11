Un día entero reparando bicicletas para llevarle alegría a los niños más necesitados

“Fue maravilloso ver hombres y mujeres ciclistas arreglando bicicletas. Familias, amigos, compañeros de trabajo y hasta jubilados llevando bicicletas y poniendo manos a la obra”, contó a Diario UNO.

bicicletas donadas y reparadas El predio de una cervecería se transformó este sábado en un taller gigante donde fueron arregladas bicicletas donadas. Gentileza

La jornada no hubiera sido posible sin la colaboración de Cervecería 23 Ríos y su dueño, Nicolás Massaccesi, quien hace más de seis meses colabora con el merendero. “Nico es una persona muy solidaria y muy desinteresada. Pertenece a un grupo de ciclistas muy importante de Mendoza y siempre se ofrece a ayudar. Ahora, además, nos va a donar 300 panchos para la fiesta”, cuenta Alberto.

La idea era simple: recibir bicicletas en cualquier estado para que, en un solo día, el equipo de ciclistas voluntarios las dejara listas para volver a rodar. Y así fue. “Ese evento de reparación fue el día sábado nada más. De ahora en adelante, seguimos recibiendo bicicletas, pero ya que estén en buen estado, porque ya no contamos con ese servicio”, aclara.

Las bicicletas serán sorteadas entre los niños del merendero

Las bicicletas se sortearán entre los niños que participan del merendero y su programa de padrinos y madrinas, pero los demás regalos estarán cuidadosamente personalizados.

“Los juguetes tienen que estar en buen estado, sanos. Los padrinos y madrinas empiezan a embolsar los regalos, y cada paquete va a ir con el nombre y edad del chico. No se van a sortear: cada niño tendrá su regalo con moño”, detalla Alberto.

bicicletas donadas2 Organizados y con todas las herramientas necesarias, los voluntarios dieron el ejemplo. Gentileza

La fiesta se realizará el próximo 30 de septiembre en el salón de usos múltiples del barrio 25 de Mayo, vecino al 24 de Agosto, donde está el merendero. El lugar, prestado por la Municipalidad de Maipú, contará con mesas, sillas, manteles y cocina para preparar, además de los panchos, dulces, tortas y pastafrolas.

El merendero Dejando Huellas es más que un lugar donde los chicos meriendan. Es una red de voluntarios que se moviliza ante cada fecha especial. María Angélica Lemos, presidenta y alma mater de la asociación civil, encabeza las tareas junto a un grupo incansable de colaboradores.

Para esta campaña, además de la cervecería y el grupo de ciclistas, se sumaron tres instituciones educativas —dos facultades y una escuela de danza— que organizan colectas de juguetes.

El objetivo es claro: que cada niño tenga su regalo y que algunos, con un poco de suerte, puedan volver a casa con una bicicleta. “Queremos que sea una fiesta enorme, llena de alegría. Que ningún chico se quede sin un presente y que sientan que alguien pensó en ellos”, dice Alberto.

Hasta cuándo donar bicicletas y juguetes

La campaña de recolección de bicicletas y juguetes se extenderá hasta el 26 de agosto, para tener tiempo de preparar y organizar la fiesta. Quienes quieran colaborar pueden llevar las donaciones a Guayaquil 425, Dorrego, o comunicarse con Alberto al 2616533807.

La consigna es sencilla: bicicletas en buen estado (ya no se reciben para reparar) y juguetes limpios y completos. También se aceptan aportes económicos para cubrir los gastos de la celebración.

“Estamos próximos a generar un registro de padrinos y madrinas que se hagan cargo de becas de estudio y becas de sostén de terapias psicológicas o médicas de determinados niños que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Se invita a inscribirse y participar”, insiste Alberto.

Un gesto que trasciende el Día del Niño

El sábado en la cervecería las emociones estuvieron a flor de piel. “Ver esas bicicletas que llegaron rotas salir de nuevo, listas para que un chico las disfrute, fue emocionante. Es como si cada una recuperara su sonrisa, y con ella, la del niño que la reciba”, reflexiona.