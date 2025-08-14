Otra baja en River: el mediocampista que rescindió y seguirá su camino en la MLS

matias rojas Matías Rojas rescindió su contrato con River.

Su paso por Núñez estuvo marcado por la falta de continuidad: apenas disputó ocho partidos en la temporada, y aunque ya se encontraba recuperado físicamente, el Muñeco dejó de convocarlo. Solo marcó un gol y tuvo 3 lesiones y una baja por enfermedad.

Un ciclo que llegó a su final en River

Ante tan adverso panorama, Matías Rojas buscó una salida y encontró rápido destino en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con el Portland Timbers, el club de Oregon que milita en la MLS. De esta manera, el mediocampista paraguayo puso fin a una etapa breve y sin brillo en el fútbol argentino.

A principios de año, el entonces entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, lo había llamado para sumarlo a su equipo, pero el mediocampista eligió fichar por River. Sin embargo, su estadía en el club de Núñez estuvo lejos de lo esperado y apenas seis meses después decidió tomar otro rumbo.

matias rojas mls Matías Rojas llegó a River desde Inter Miami y volverá a otro club de la MLS.

Para Marcelo Gallardo, la salida de Rojas forma parte de la reestructuración del plantel que busca encarar en este segundo semestre, con el objetivo de competir en todos los frentes y volver a ser protagonista en la Libertadores.

En tanto, el paraguayo intentará relanzar su carrera en la MLS, donde ya tuvo un paso previo antes de llegar a la Argentina, cuando estuvo en el Inter Miami.