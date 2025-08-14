¿Son lo mismo?: te explico cuáles son las diferencias entre la crema de batir y la de cocinar

batir crema
La crema batida es un complemento de toda receta dulce y postre hecho en casa
¿Cuáles son las diferencias entre la crema batida y la de cocina?
Sin importar la variedad, ambos alimentos se obtienen por medio de un mismo procedimiento. La crema de leche o nata se realiza con la parte grasa de la leche sometida al calor.
Los lácteos son alimentos elaborados a partir de leche. Muchos de ellos se pueden preparar en casa de manera artesanal y segura, tales como el yogur, la manteca, el queso crema, la ricota y la crema de leche.
Y es justamente la grasa la que determina si la crema se puede batir o no. Las clásicas cremas de leche de caja celeste que se bate, tienen un contenido graso de más del 20%, aproximadamente entre un 40% y 50%. La grasa permite que la crema se monte y llegue a punto chantillí.
leche caliente
La cantidad de grasa de la crema determina la consistencia
Según lo que explica Nutri Medicina en sus redes sociales, la crema de leche para cocinar tiene menos del 20% de grasa, por eso, sin importar la cantidad, velocidad o tiempo de batido, nunca se va a montar.
Ya conoces sus diferencias, ahora debes prestar suma atención a las etiquetas y utilizar cada alimento para lo que corresponde: la crema celeste para batir y la roja para cocinar platos salados.
Alimentos con diferencias: ¿para qué se usa cada crema de leche?
cuchara con crema
Ambas cremas son igualmente ricas y nutritivas
- La crema de batir se suele mezclar con azúcar impalpable y esencia de vainilla para preparar crema montada para postres y rellenos. También se usa crema batida para ciertas masas de pastelería y como reemplazo de la leche.
- Por su parte, la crema de cocina tiene una textura más líquida en comparación con la batida, que suele ser más densa. Este tipo de cremas se calienta para preparar salsas, mezclar con tucos de tomate y añadir directamente en las pastas.