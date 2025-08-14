¿Son lo mismo?: te explico cuáles son las diferencias entre la crema de batir y la de cocinar

batir crema La crema batida es un complemento de toda receta dulce y postre hecho en casa

¿Cuáles son las diferencias entre la crema batida y la de cocina?

Sin importar la variedad, ambos alimentos se obtienen por medio de un mismo procedimiento. La crema de leche o nata se realiza con la parte grasa de la leche sometida al calor.

Los lácteos son alimentos elaborados a partir de leche. Muchos de ellos se pueden preparar en casa de manera artesanal y segura, tales como el yogur, la manteca, el queso crema, la ricota y la crema de leche.

Y es justamente la grasa la que determina si la crema se puede batir o no. Las clásicas cremas de leche de caja celeste que se bate, tienen un contenido graso de más del 20%, aproximadamente entre un 40% y 50%. La grasa permite que la crema se monte y llegue a punto chantillí.

leche caliente La cantidad de grasa de la crema determina la consistencia

Según lo que explica Nutri Medicina en sus redes sociales, la crema de leche para cocinar tiene menos del 20% de grasa, por eso, sin importar la cantidad, velocidad o tiempo de batido, nunca se va a montar.

Ya conoces sus diferencias, ahora debes prestar suma atención a las etiquetas y utilizar cada alimento para lo que corresponde: la crema celeste para batir y la roja para cocinar platos salados.

Alimentos con diferencias: ¿para qué se usa cada crema de leche?

cuchara con crema Ambas cremas son igualmente ricas y nutritivas