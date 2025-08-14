Inicio Sociedad Servicio de Emergencias Coordinado
Mejor atención

Las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado se diferenciarán por colores según la complejidad

Los colores servirán para distinguir el tipo de atención que brinda cada ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Aseguraron una mejora en la atención

Por UNO
El nuevo sistema que tendrán las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado

Foto: Gobierno de Mendoza

Las 12 ambulancias que fueron entregadas al Ministerio de Salud ya están en funcionamiento y están destinadas a atender casos de alta complejidad. A partir de ahora, cada unidad del Servicio de Emergencias Coordinado será diferenciada por colores según el caso que asistan y para identificarlas por tierra o desde el aire en casos extremos.

Tras la entrega de las ambulancias en la mañana del martes en la explanada de la Casa de Gobierno, el ministro Rodolfo Montero adelantó varios cambios que habrá en el servicio de asistencia médica en Mendoza.

Nuevas ambulancias
Las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado amarillas y rojas están equipadas con más tecnología y son para casos de alta complejidad.

El objetivo es la reestructuración del funcionamiento del Servicio de Emergencias Coordinado para que la respuesta a los mendocinos sea más eficiente y específica ante cada caso. Las nuevas ambulancias con más tecnología se suman a las 22 que ya estaban en funcionamiento.

Rodolfo Montero detalló que por día se reciben en promedio más de 550 llamadas por diferentes problemas de salud que requieren de asistencia médica, algunas más urgentes y otras que pueden esperar.

Los cambios en el Servicio de Emergencias Coordinado

Parte de la reestructuración que explicó Rodolfo Montero tiene que ver con que el propio servicio distribuya dónde irá cada ambulancia y que ya no se haga más desde los hospitales o centros de salud.

De esta manera se busca que la atención sea más efectiva y rápida para cada llamado que requiera la asistencia médica.

Ambulancia
El Servicio de Emergencias Coordinado diferenciará sus ambulancias con colores. Las verdes y blancas son para casos de baja complejidad. Imagen ilustrativa.

Parte de este cambio tiene que ver con los colores que tendrán las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado. Las nuevas son amarillas y rojas, y fueron destinadas a atender casos de alta complejidad.

Por otro lado, el Servicio de Emergencias Coordinado tendrá otras amarillas y blancas que serán enviadas a los casos que sean de media complejidad, mientras que las verdes y blancas serán para la atención de casos de baja complejidad.

"Así es más fácil la identificación tanto en tierra como desde el aire", destacó el ministro de Salud.

