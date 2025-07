Franco Mastantuono rompió el silencio tras su salida de River: "Entiendo que muchos hinchas estén enojados con la decisión que tomé"

Embed - Franco Mastantuono on Instagram: "Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico. Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedan grabados para siempre en mi historia y en mi corazón. Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta. Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto." View this post on Instagram A post shared by Franco Mastantuono (@franco.mastantuono)

Luego del Mundial de Clubes, Mastantuono escribió una carta para expresarles a los hinchas su amor por el club de Núñez. "La carta la hice cuando volvíamos del Mundial de Clubes. No quería hablar después de ese momento. Mi vieja me ayudó mucho. Escribí, borré, decía: '¿esto lo digo o no lo digo?', '¿cómo hago para que suene de verdad como lo siento?' Porque era algo que me pasaba, que me pasa. Yo por redes no suelo mostrarme, entonces creo que este era un momento para poder decir unas palabras que sentía, que tenía adentro, que me gustaba que la gente escuche. Porque estaba tomando una decisión de vida que no era fácil, y la quería comunicar. Creo que fue todo de corazón y lo que me salió en el momento".

Sin dudas, la joya de 17 años remarcó en la entrevista televisa su cariño por River y el deseo de volver a vestir la camiseta del Millonario. "Siempre fui hincha, siempre lo seguí, siempre iba a la cancha. Me iba desde Azul a Buenos Aires para poder ir al Monumental. Para mí siempre fue un sueño. Después, cuando llego a las Inferiores del club, me cambió por completo la vida. Si tengo algo para describir de River es que es mi vida. Ahí me formé como persona, como jugador. Si hay algo que tengo que hacer es agradecerle. Me quedan muchas cosas pendientes, sobre todo ganar títulos", aseguró a TyC Sports.

Embed - El amor de Franco Mastantuono por River

Franco Mastantuono vestirá la camiseta del Real Madrid la próxima temporada y tendrá la posibilidad de demostrar su talento en el equipo de grandes estrellas dirigido por Xabi Alonso. Además buscará meterse en la nómina que viaje con la casaca de la Selección argentina rumbo a los Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.