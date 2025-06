La charla que lo cambió todo: Mastantuono reveló con quién habló para decidir ser transferido al Real Madrid

El crack argentino comenzó explicando que está viviendo un sueño hecho realidad: "Cualquier jugador del mundo sueña con jugar en River y en el Madrid. Quiero dejar a River en lo más alto porque me lo ha dado todo y estoy muy agradecido. La cabeza la tengo puesta en River y en intentar ganar el torneo".

El equipo español se hizo con los servicios de Franco Mastantuono luego de pagar 63 millones de euros (45 de cláusula más 18.2 millones de euros, incluyendo pagos a Hacienda y a otras entidades).

Entre los interesados del número 30 del Millonario también apareció el PSG, sin embargo, fue Xabi Alonso quien se comunicó con el futbolista argentino: "Cómo él habló conmigo fue increíble y se lo agradezco un montón. La charla influyó mucho porque que el técnico te quiera es un voto de confianza importante para un jugador".

"Dejar un club como River no es fácil y sus palabras me motivaron mucho para dar ese salto". "Dejar un club como River no es fácil y sus palabras me motivaron mucho para dar ese salto".

Franco Mastantuono.jpg La casaca blanda le queda pintadita.

"Estoy agradecido al fútbol y a la vida"

El salto al Viejo Continente ha causado todo tipo de sensaciones: mientras algunos apoyan la decisión del jugador, otros se muestran escépticos, pero el argentino tiene en claro a lo que se enfrenta: "Jugar en el Madrid es un sueño, no hace falta que yo diga con palabras lo que es ese club, todos sabemos lo que es. Es el que más ha ganado en Europa y el mejor club del mundo".

Es un nuevo reto en mi vida, un desafío muy lindo. Es un nuevo reto en mi vida, un desafío muy lindo.

Su reflexión es grande, su agradecimiento también: "Lo que me está pasando es algo único y estoy muy agradecido al fútbol y a la vida".

Días atrás Xabi Alonso se había referido a la charla con Mastantuono donde manifestó: "Me dicen que parezco maduro, es verdad, la crianza de mis padres fue clave, vivir solo desde pequeño, eso me fue ayudando a entender de que se trata todo. Hasta el último día aprendes. Me gusta escuchar, aprender y observar, la mentalidad es mi mayor virtud".

Y con eso concluyó el jugador argentino: "Con Franco estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él por su ambición y madurez".