En la conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes, le preguntaron a Xabi Alonso: "Gallardo dijo que el fichaje de Mastantuono los perjudicó, ¿Entiende esta postura?". A lo que el DT merengue contestó con una sonrisa: "Bueno, yo he visto el partido, 3-1 y gran partido. No les he visto muy perjudicados”,.

"Real Madrid siempre será candidato. Pero luego hay que demostrar. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, porque hay que dar muchos pasos hasta ahí. Pero es el objetivo”, añadió Xabi Alons.