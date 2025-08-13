Godoy Cruz Sudamericana uno.- Mateo Mendoza y Juan Morán en el Aeropuerto previo al viaje a Brasil. Foto: Prensa Godoy Cruz

Los cambios que introducirá Ribonetto en su debut como DT de Godoy Cruz

Lucas Arce, Federico Rasmussen y Andrés Meli volverán a ser titulares en la defensa tombina y los que saldrán son Leonardo Jara, Leonardo Quiroz y Juan Morán.

Además, en el mediocampo retornará Guillermo Pol Fernández, recuperado, y en la delantera lo hará Facundo Altamira. Los remplazados en estos dos casos serán Maximiliano González y Misael Sosa.

Godoy Cruz sudamericna trtes. Santino Andino es una de la figuras del Tomba.

La probable formación de Godoy Cruz

Los once que iniciarán el partido ante Atlético Mineiro serán Franco Petroli; Arce, Mateo Mendoza, Rasmussen y Meli; Altamira, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Santino Andino; Agustín Auzmendi.

Luego de jugar en Belo Horizonte el plantel tombino se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a River el próximo domingo desde las 18.30 en el Monumental por la 5ta fecha del torneo Clausura.

Los convocados por Tino Ribonetto

Antes de viajar entrenador Walter Ribonetto anunció la lista de 26 futbolistas que componen la delegación y la novedad es la inclusión del defensor paraguayo Juan Escobar, que viene del Castellón de España, y el delantero Tomás Menegón, de 20 años, quien fue citado por primera vez para la Copa Sudamericana.

Convocados Ribonetto diario uno

El Tomba tiene un desafío muy importante ante Atlético Mineiro un rival al que ya enfrentó en el 2017 por la Copa Libertadores.

El primer encuentro se disputó en el Malvinas Argentinas y fue empate 1 a 1 con goles de Javier Correa y Fred, de penal.

En la revancha se impuso el equipo de Brasil 4 a 1 en eBelo Horizonte. Los goles fueron convertidos por Juan Cazares (2), Marcos Rocha y Elías. Para el Expreso descontó Nicolás Sánchez.