Gonzalo Bertranou y su regreso a Los Tordos después de ocho años: "Fue muy lindo y muy movilizante"

Gonzalo fue campeón con los Pájaros en 2013, 14 y 17 y además disputó las final del Torneo del Interior A en 2015, pero ahora forma parte de un equipo totalmente nuevo: "No quedó ninguno, soy el más viejo del equipo, imaginate, yo ya tengo 31, y por más que me sienta de 20 y físicamente esté impecable te podría decir que en mi mejor momento, ya a los 31 hay otras prioridades y una lesión a esta edad no es lo mismo que cuando sos más chico. Yo por suerte, por un tema contractual en Estados Unidos, que es un contrato más corto, me permiten jugar en lo que sería la postemporada. También era una de las ideas cuando decidí irme para allá. Tengo la oportunidad y bienvenido sea".

"Por ahí ahora dimensiono un poco más lo que ha sido mi carrera, pero cuando me pongo los botines vuelvo a ser un jugador y lo único que quiero es ganar". "Por ahí ahora dimensiono un poco más lo que ha sido mi carrera, pero cuando me pongo los botines vuelvo a ser un jugador y lo único que quiero es ganar".

Gonzalo Bertranou y una gran temporada en la MLR de Estados Unidos

Tras cuatro temporadas en Dragons de Gales, en el United Rugby Championship, Bertranou llegó este año a RFC Los Ángeles, en la Major League Rugby de Estados Unidos, donde tuvo una gran actuación y lideró a su equipo a la semifinal de la Conferencia Oeste.

Bertranou

Con 16 partidos (15 como titular) y 6 tries, el mendocino fue elegido el mejor jugador de su equipo, integró el equipo ideal de la competencia y también fue votado el mejor back.

Tres más de Gonzalo Bertranou en Ovación 90

La presencia mendocina en Los Pumas y en Los Pumitas: "Creo que es buenísimo para el rugby de Mendoza. Cuando yo arranqué tuve varios años que venía acá y cuando tenía que agarrar el bolsito para ir al aeropuerto, estaba solo. Y después, creo que por un muy buen laburo que se viene haciendo desde infantiles y juveniles, ahora en Mendoza tenés a Juan (González) y Rodrigo (Isgró), que son dos fuera de serie. Y ya tenés dos o tres en Los Pumas, después en Los Pumitas antes eran uno o dos, ahora metés cuatro, otras veces cinco, y hasta fueron siete, entonces Mendoza creo que está haciendo las cosas bien y pasó de ser una provincia que por ahí metía un jugador esporádicamente a otra que tiene representantes en todos los seleccionados".

bertranou 1.jpg

El nivel del rugby mendocino: "Creo que el torneo está mejorando, está pasando por un buen momento, y el fin de semana, que justo se jugó por el Torneo del Interior quedó demostrado que Marista fue y ganó en Tucumán a Lawn Tennis, en el Torneo del Interior B, Liceo se metió en la final y nosotros tuvimos la suerte de ir a Córdoba a jugar contra Jockey, que venía ganando todos los partidos, y tuvimos la suerte de ganar. Si vos me decís compararnos con Buenos Aires, creo que que estamos todavía un par de escalones abajo, pero por una cuestión de entrenamiento, y del nivel del torneo. Creo que están unos pasitos arriba de lo que es todo el rugby del interior".

La emoción de su familia y de todo el club por su regreso: "Estuvieron todos en Mendoza, me fui solo, agarré el bolsito, como cuando tenía 18 años. Me preparé el bolso y Chiara (Médici, su pareja) me decía, '¿Llevás toalla, por que no te van a dar. Mirá que esto no son Los Pumas' con todo el cariño. Llevé una manta para el micro, compré unos sanguchitos para los pendejos y acá calculo que alguna lágrima a alguno se le debe haber caído, pero la gente del club que viajó a Córdoba, la verdad que estaba muy emocionada y me hicieron sentir muy cómodo, con mucho cariño. La verdad es que ver que la gente del club se ponga tan contenta por tener la chance de haber vuelto a jugar fue espectacular, fue un momento muy lindo"