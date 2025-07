Gonzalo Bertranou volvió a Los Tordos y los mendocinos tuvieron una fecha muy positiva en el Torneo del Interior

Embed - CORDOBAXV en Instagram: " GONZALO BERTRANOU, JUGADOR @imperialarg DE LA FECHA El medio scrum de @lostordosrc se volvió a poner la camiseta de su club después de ocho años en lo que fue victoria en suelo cordobés ante @jccrugby ¡Felicitaciones por parte de Imperial y Córdoba XV! #rugby #rugbydecordoba #jugadordelpartido #lostordos #gonzalobertranou #cordobaxv #rugbyargentino #rugbyplayer #rugbycordobés" View this post on Instagram A post shared by CORDOBAXV (@cordoba.xv)

Marista, primero en su zona y a cuartos de final del TDI A

Marista, campeón regional, ya estaba clasificado a cuartos de final del Torneo del Interior A y rubricó el primer puesto en su zona venciendo como visitante al defensor del título, Tucumán Lawn Tennis, por 33 a 19.

Las palabras de Agustin Sarelli, Jugador de @maristarugbyclub , en el triunfo y pase a Cuartos de Final en el TDI A.

Con este resultado los Curas jugarán de locales en cuartos (el 30 de agosto) ante Tala de Córdoba que perdió 26 a 18 con Duendes de Rosario, en el regreso de otro puma histórico: Juan Imhoff.

Los otros cruces de cuartos de final serán Jockey (Córdoba) vs. Córdoba Athletic; Jockey (Rosario) vs. Estudiantes de Paraná y Duendes vs. GER.

Liceo es finalista del Torneo del Interior B

Liceo consiguió una notable victoria ante Universitario de Tucumán, como visitante, por 36 a 34 y avanzó a la final del Torneo del Interior B donde jugará con Tucumán RC que superó a Uni de Córdoba 31 a 26.

Además, Los Clavos y los otros tres semifinalistas tendrán la chance de jugar la reválida por una plaza más en el Torneo del Interior A 2026.