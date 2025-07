El fastidio de Alexis Matteo tras el empate del Deportivo Maipú: "Nos tendríamos que haber..."

Finalizado el encuentro, las sensaciones no fueron las mejores para el entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo. "Enojado", fue lo primero que dijo al consultársele sobre la igualdad ante el elenco santiagueño en el Omar Higinio Sperdutti. "Nos tendríamos que haber quedado con los tres puntos de local. Tuvimos un gran primer tiempo en el que podríamos haber estirado la diferencia y, en un momento, hasta pudimos perderlo. En el segundo tiempo no tuvimos el protagonismo del primero. La idea era sostener la producción del primer tiempo pero no se pudo", analizó el DT del Cruzado sobre el duelo ante Güemes.

alexis matteo 3 Alexis Matteo reflexionó sobre el rendimiento de sus futbolistas en el empate del Deportivo Maipú ante Güemes de Santiago del Estero. Foto: Martín Pravata/UNO.

El nivel del arbitraje en el fútbol argentino deja bastante que desear y la producción de Maximiliano Macheroni no fue la excepción en el cotejo entre mendocinos y santiagueños. "Del árbitro no tengo nada para decir", fue lo que alegó Matteo al respecto y sumó: "Este torneo tiene este tipo de cosas y, por lo menos, se sumó un punto".