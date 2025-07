Se trata de Maximiliano Salas, el reciente refuerzo estrella, quien acusó un fuerte dolor de rodilla y tuvo que ser sustituido por Miguel Borja. Como no puede ser de otra manera, hay preocupación por el matador.

salas, river Maximiliano Salas se retiró lesionado acusando un fuerte dolor en su rodilla

Preocupación en River por Salas: se retiró con un fuerte dolor en la rodilla

Salas venía manifestando gestos de dolor desde los primeros minutos del encuentro, intentó seguir, pero a los 17 minutos no pudo más. Se tiró, miró al banco y a Marcelo Gallardo no le quedó más remedio que hacer el cambio. Adentro Miguel Borja, afuera el ex Racing.