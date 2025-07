Ricardo Centurión quedó en el centro de la polémica por su comportamiento en Bolivia

Centurión ha vivido muchas polémicas a lo largo de su carrera que ha involucrado alcohol, boliches y accidentes de auto; es por eso que su vida es retratada no solo en los portales deportivos sino que, además, es contada en el sector de espectáculos.

En mayo el club boliviano tuvo que salir a desmentir un supuesto accidente automovilístico en sus redes sociales para traerle tranquilidad a los hinchas del Oriente Petrolero. En el comunicado el equipo expresó: "Queremos informar a todos nuestros socios e hinchas que nuestro jugador Ricardo Centurión no sufrió ningún accidente, y que su motorizado tampoco se vio involucrado en ningún incidente".

Ricky Centurión no estuvo entre los convocados de Oriente Petrolero, pero así miró la derrota de sus compañeros ante Independiente Petrolero, por la Copa Bolivia.#FútbolBoliviano



No es la primera vez que se muestra fumando ya que en 2023 cuando no tenía club salió en un vivo en Instagram con un cigarrillo y tomando alcohol con una camiseta de Boca. Aunque en esta oportunidad no había sido citado nuevamente está en el ojo de la tormenta y siendo duramente criticado en las redes sociales.

Ricardo Centurión Ricardo Centurión está presentando un buen nivel en Bolivia.

El jugador ha mostrado un buen nivel en Bolivia

Después de retirarse tras ser desvinculado de Barracas Central en 2023, Ricardo Centurión volvió a jugar al fútbol y eligió a Oriente Petrolero de Bolivia donde lleva 14 partidos, cuatro goles y una asistencia.

El equipo boliviano venia de perder cuatro partidos de manera consecutiva y se encuentra en la décima posición, con 16 puntos y se encuentrá a 18 puntos del líder Always Ready. Según trascendió el jugador se está tomando con gran profesionalismo su vuelta al fútbol, por eso es llamativo que vuelva a ser noticias por razones extrafutbolísticas.

Hace un mes dio a conocer el mal momento que vivió cuando dejó de tener ganas de jugar al fútbol: "Las ganas se me habían ido. Cuando perdés la motivación, cuando ya no le encontrás sentido a lo que gira todo en tu mundo, ahí sentís que los brazos empiezan a bajar. Pero siempre creí en mí".

"Sentía que esto era una ola en mi vida. Si fue larga o corta lo veré, pero ahora estoy comprobándome", agregó el delantero argentino que estuvo cerca de jugar el Mundial de Rusia 2018.

"Me estoy planteando objetivos cortos, no solo en el fútbol, también en la vida y en la salud. Si no hay salud, es casi imposible. Estoy cuidándome, dejando que mi voz interna me guíe día a día, con la comida, el descanso. Tengo 32, pero estuve dos años sin jugar. Este mes me trajo dolores y cargas musculares que no son normales. Fui un privilegiado físicamente, pero los dolores vienen del parate, como cuando dejás un auto mucho tiempo parado" continuó explicando Centurión.

“Fue una equivocación mía echar culpas. Hay que reconocer cuando uno se aleja, cuando se equivoca. Me equivoqué mal al pensar que me había retirado del fútbol. Gracias a Dios se puede revertir. Estoy acá. Tuve encontronazos y los seguiré teniendo, pero ahora con más calma. Antes reaccionaba más, ahora estoy arreglando muchas cosas. El liderazgo me llega, quiero estar a la altura para hablar con los más jóvenes, mostrarles el camino”, concluyó con su análisis.