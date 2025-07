Miguel Ángel Russo dio la cara tras una nueva derrota: "Al hincha de Boca le pido perdón"

El entrenador fue muy criticado por haber remplazado a Miguel Merentiel quien pareció no haberse enterado del cambio durante el entretiempo: "No le den importancia a lo que pasó con Merentiel. Ya estaba hablado. Fue producto del papelerío", aclaró.

"Yo no creo que Boca toco fondo. Material hay. Llego el momento de cambiar algunas cosas. Tenemos varios días para lograr ese cambio que el club necesita. Repito. Yo me hago cargo de todo, no busquen cosas raras"

Boca lleva 11 encuentros oficiales sin victorias en la peor racha de su historia y en el ciclo del DT ya son 7 encuentros sin victorias para un equipo que es decimotercero en la zona A del Torneo Clausura, con solo dos puntos.

Además, con la derrota en la Copa Argentina el Clausura es la única competencia que tiene Boca por el resto de la temporada.

Lo que viene para Boca

En la próxima fecha, el “Xeneize” recibirá a Racing, en un partido que se disputará el próximo sábado 9 de agosto a las 16:30 horas.

No son pocos los que especulan que estas casi dos semanas sin partidos abren la posibilidad de que Juan Román Riquelme tome la decisión de dar un golpe de timón y cambiar de DT.