Café (2) Café.

¿Cuál es el mejor café para los adultos mayores?

Profeco asegura que el mejor café para que los adultos mayores consuman es Café Oro descafeinado. Este resultado fue arrojado tras una serie de estudios de calidad, donde se evaluaron la acidez, la calidad de los granos, y la presencia de impurezas o adulterantes, que son factores para determinar qué tan "pesado" o "agresivo" puede resultar un café para el estómago, en personas sensibles o adultos mayores.

El Café Oro cuenta con varias versiones, como por ejemplo la 100% puro o el "Oro 24 kilates", y además es una marca que no contiene almidón ni otros aditivos no deseados, lo que indica que es 100% café.

Además, es importante destacar que esta marca no posee adulterantes (como maíz o garbanzo) los cuales son una causa común de malestar estomacal y suelen caer pesado a las personas sensibles.

Café bebida Café.

El café recomendado por Profeco no contiene cafeína, por lo que se ha convertido en la opción ideal para personas que tienen el estómago sensible o sufren gastritis. Es importante señalar que el consumo de café puede no ser recomendado para todos los adultos mayores, y por lo tanto es importante que consulte con su médico.