Los Pumitas de bronce tuvieron a cuatro mendocinos como protagonistas en el Mundial M20 2025

El segunda línea fue subcapitán de Los Pumitas en el Mundial de Italia, el segundo que jugó en la categoría M20, actuó en los 5 partidos, 4 como titular y marcó dos tries en el encuentro por el tercer puesto.

Pumitas

Tomás Duclós, de 2 metros de altura, compartió la segunda línea con García Iandolino y actuó como titular en todos los encuentros del certamen: "La verdad es que fue algo muy lindo. Nos esforzamos un montón para estar en el Mundial y compartirlo con Álvaro y Jero, con quienes entrenamos desde chicos, la verdad que es un orgullo. Pasamos por un proceso largo en la Academia, después con varias concentraciones y ahí se fue haciendo la lista hasta llegar a formar parte del equipo".

Pumitas

Jero Otaño estuvo en los cinco partidos, pero todos como hooker de reserva y fue clave para que Los Pumitas dieran vuelta el resultado en más de una oportunidad acumulando 4 tries en el Mundial: "Es una emoción muy grande haber hecho esos tries, pero fue todo un trabajo en equipo, en las formaciones fijas, y poderlo cerrar me pone muy contento. La verdad es que fue lo que más practicamos y se notó mucho el scrum, el line y el maul. Creo que nos fue muy bien en esos aspectos y eso se vio en el resultado final".

Finalmente, el rivadaviense Juan Ignacio Rodríguez alternó como pilar izquierdo y participó en cuatro encuentros, dos de ellos desde el inicio: "El tercer puesto es algo que que no nos esperábamos, pero sin dudas nos queda un buen sabor de boca después de todo el esfuerzo que hemos hecho. Personalmente siento que ha valido la pena cada cosa que he hecho para poder estar en el Mundial".

Embed - Cuatro mendocinos lograron el bronce con Los Pumitas

La campaña de Los Pumitas en el Mundial M20 2025

Fase de grupos

vs. Gales 34-27

vs. España 33-30

vs. Francia 26-52

Semifinal

vs. Sudáfrica 24-48

Final por el 3er puesto